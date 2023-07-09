أن بي ايه: المدرب الاسطوري بوبوفيتش يجدد عقده مع سبيرز لخمس سنوات

لاس فيغاس (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – وقّع المدرب الاسطوري غريغ بوبوفيتش على عقد جديد لمدة خمس سنوات مع سان أنتونيو سبيرز، وفق ما أعلن بطل دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين خمس مرات السبت.

© مايك مولهولاند / غيتي/ا ف ب

غريغ بوبوفيتش مدرب سان أنتونيو سبيرز خلال المباراة ضد المضيف ديترويت بيستونز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 10 شباط/فبراير 2023

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وتضمَن هذه الصفقة أن يكون بوبوفيتش (74 عامًا) المرشد لسنوات قادمة للاعب الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما البالغ من العمر 19 عامًا (2.24 م)، الذي اختاره سبيرز كخيار أول في "درافت" الدوري الشهر الماضي.

قاد بوبوفيتش سبيرز الى ألقابه الخمسة في الدوري منذ أن استلم المهام التدريبية عام 1996، وهي فترة تجعله المدرب الأطول بقاء في أي بطولة رياضية كبرى في الولايات المتحدة.

كما قاد المنتخب الاميركي الى الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو في صيف العام 2021.

لم يكشف سبيرز عن قيمة الصفقة مع بوبوفيتش الذي يشغل أيضًا مركز مدير عمليات كرة السلة في النادي، لكن شبكة "اي أس بي أن" قالت إنها بلغت 80 مليون دولار نقلا عن مصادر لم تكشف عنها.

ستتجاوز بالتالي صفقة مونتي وليامس لتدريب ديترويت بيستونز على مدى ست سنوات والتي بلغت وفق التقارير 78.5 مليون دولار.

يُعتبر بوبوفيتش الحاصد ثلاث مرات على جائزة أفضل مدرب في أن بي ايه، المدرب الاكثر فوزًا في مباريات في الدوري مع 1366 انتصارًا مقابل 761 هزيمة.

© 2023 AFP