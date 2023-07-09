البابا يعلن انه سيعين 21 كاردينالا جديدا في نهاية أيلول/سبتمبر

الفاتيكان (أ ف ب) – أعلن البابا فرنسيس الأحد أنه سيعين 21 كاردينالا جديدا من مختلف أنحاء العالم في نهاية أيلول/سبتمبر.

© البرتو بيزولي / ا ف ب/AFP

البابا فرنسيس يحيي المؤمنين من على الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس خلال صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان في 9 تموز/يوليو 2023.

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وقال البابا بعد صلاة التبشير الملائكي الأحد من على شرفة القصر الرسولي في ساحة القديس بطرس إن "مكان انطلاقهم يعبر عن عالمية الكنيسة التي تواصل نشر محبة الله الرحيمة لكل سكان الأرض".

سيكون مجمع الكرادلة هذا التاسع لتعيين كرادلة منذ تولي البابا فرنسيس رئاسة الكنيسة الكاثوليكية قبل عشر سنوات.

تجري مراقبة خيارات البابا عن كثب لأن الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عاما سيشاركون في التصويت لانتخاب خلف للبابا فرنسيس.

الأسماء التي أعلنها البابا فرنسيس الأحد تشمل رجال دين في مناطق يتزايد فيها انتشار المسيحية مثل أميركا اللاتينية وافريقيا وآسيا.

بين رؤساء الأساقفة الذين سيصبحون كرادلة، هؤلاء الذين يتولون هذه المناصب في جوبا بجنوب السودان وبوغوتا بكولومبيا وكذلك أساقفة من بينانغ بماليزيا ومن هونغ كونغ.

تشمل اللائحة أيضا الإيطالي كلاوديو غوجيروتي الذي يشغل حاليا منصب عميد دائرة الكنائس الشرقية.

© 2023 AFP