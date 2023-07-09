بطولة فرنسا: سان جرمان يضم لوكا هرنانديز حتى 2028

باريس (أ ف ب) – أعلن باريس سان جرمان بطل فرنسا الاحد تعاقده مع المدافع الدولي الفرنسي لوكا هرنانديز من بايرن ميونيخ الالماني بعقد حتى العام 2028.

حقق الفرنسي لوكا هرنانديز مع بايرن ميونيخ لقب البوندسليغا أربع مرات ولقب دوري أبطال أوروبا 2020 بعد أن لعب في صفوفه بين 2019 و2023

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وجاء في بيان للنادي الباريسي على موقعه الرسمي أن الدولي الفرنسي "وقّع على عقد لمدة خمس سنوات".

لم يكشف فريق العاصمة عن قيمة الصفقة لكن تقارير إعلامية أشارت الى انها بلغت بين 45 و50 مليون يورو.

نقل النادي عن اللاعب الذي يلعب كظهير أيسر أو قلب دفاع قوله "أنا متحمس جدًا، انتظرت مطولا للانضمام الى سان جرمان وقد حصل ذلك أخيرًا. إنه يوم مميز بالنسبة لي وأنا سعيد بتواجدي هنا".

بات بطل العالم 2018 رابع صفقة للنادي هذا الصيف بعد الجناح الاسباني ماركو أسينسيو من ريال مدريد والمدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار من ميلان الايطالي ولاعب الوسط الدولي الأوروغوياني الشاب مانويل أوغارتي من سبورتينغ البرتغالي، في تشكيلة المدرب الجديد الاسباني لويس إنريكي الذي خلف كريستوف غالتييه.

نشأ هرنانديز (27 عامًا) في فريق الشباب مع أتلتيكو مدريد الاسباني ورُقي الى الفريق الاول في 2014 الذي حقق معه لقب الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" 2018، قبل أن ينتقل الى النادي البافاري في 2019.

حقق مع بايرن لقب البوندسليغا أربع مرات ولقب دوري أبطال أوروبا 2020.

يغيب عن المنافسات منذ أن وقع ضحية لقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى في مستهل مباراة فرنسا الأولى في مونديال قطر 2022 ضد أستراليا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

في سياق آخر، يُرتقب مصير النجم كيليان مبابي الذي يشكل حديث الميركاتو الصيفي بعد أن أعلن أنه لن يفعّل خيار تمديد عقده مع سان جرمان الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2024، ما قد يدفع النادي الى بيعه قبل أن يصبح لاعبًا حرًا.

© 2023 AFP