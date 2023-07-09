بطولة ويمبلدون: شفيونتيك تنقذ كرتين لتفادي الخروج المبكر وتبلغ ربع النهائي

بطولة ويمبلدون (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – أنقذت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا كرتين كانت إحداهما ستخرجها مبكرا من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وبلغت ربع النهائي بفوزها على السويسرية بيليندا بينتشيتش الرابعة عشرة 6-7 (4-7) و7-6 (7-2) و6-3 في ثلاث ساعات وثلاث دقائق الأحد في ثمن النهائي.

البولندية إيغا شفيونتيك تحتفل بتأهلها الى ربع نهائي بطولة ويمبلدون في كرة المضرب في التاسع من تموز/يوليو 2023

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ونجحت البولندية بطلة رولان غاروس أعوام 2020 و2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022، في بلوغ ربع نهائي ويمبلدون للمرة الاولى في مسيرتها الاحترافية، وستلاقي الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الـ76 عالميا والتي تغلبت على البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا العشرين 2-6 و6-4 و7-6 (11-9).

وفرض التعادل نفسه في الاشواط الستة الاولى فاحتكمت اللاعبتان الى شوط فاصل حسمته الكرواتية في صالحها 7-4 في 66 دقيقة.

وهي المجموعة الاولى التي تخسرها شفيونتيك في نسخة هذا العام.

واستهلت شفيونتيك المجموعة الثانية بكسر ارسال منافستها وتقدمت 1-0 ثم 2-0، لكن السويسرية نجحت في رد التحية في الشوط السادس مدركة التعادل 3-3 ثم سنحت لها فرصتان لحسم المجموعة والمباراة في صالحها في الشوط الثاني عشر لكن البولندية أنقذتهما وأدركت التعادل 6-6.

ولجأت اللاعبتان الى شوط فاصل للمرة الثانية وآلت نتيجته هذه المرة لصالح البولندية 7-2 وبالتالي كسبت المجموعة الثانية 7-6 في 68 دقيقة.

ونجحت شفيونتيك في كسر ارسال بينتشيتش في الشوط الرابع من المجموعة الحاسمة وتقدمت 3-1 ثم 4-1 و5-2 قبل ان تحسمها في صالحها 6-3 في 49 دقيقة.

وهو الفوز الرابع للبولندية على السويسرية في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

وقالت البولندية البالغة من العمر 22 عاما "حصلت على كرة المباراة، لا؟ أنا لا أعرف حتى إذا كنت قد فزت سابقا بعدما أنقذت كرة المباراة".

وأضافت: "في هذه اللحظات، عليك أن تحاول اللعب دون خوف شديد لأنه بشكل عام الشخص الذي لديه كرة المباراة لصالحه هو الذي لديه أكبر قدر من الضغط".

© 2023 AFP