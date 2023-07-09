طواف فرنسا: المرحلة التاسعة للكندي وودز والصدارة تبقى للدنماركي فينغيغارد

اورسين (فرنسا) (أ ف ب) – حقق الكندي مايكل وودز فوزه الأول على الإطلاق في طواف فرنسا للدراجات الهوائية، وذلك بإنهائه المرحلة التاسعة في المركز الأول فيما بقيت صدارة الترتيب العام من نصيب الدنماركي يوناس فينغيغارد حامل اللقب.

© توماس سامسون / ا ف ب

الكندي مايكل وودز يتجاوز خط نهاية المرحلة التاسعة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية. بوي دو دوم في وسط فرنسا، في 9 تموز/يوليو 2023

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وقطع الكندي البالغ 36 عاماً خط نهاية المرحلة في جبل بوي دو دوم البركاني الذي يستضيف إحدى مراحلة الطواف الفرنسي الشهير للمرة الأولى منذ 35 عاماً، أمام الفرنسي بيار لاتور الثاني بفارق 28 ثانية، فيما وجاء السلوفيني ماتي موهوريتش ثالثاً بفارق 35 ثانية.

وبدا الأميركي ماتيو يورغنسن في طريقه الى الفوز بعدما كان في الصدارة قبل 450 مترا على نهاية المرحلة التي انطلقت من سان ليونار دو نوبلا وامتدت لمسافة 182.5 كلم وصولاً الى ارتفاع 1415 م فوق البحر، لكن وودز انقض عليه وتمكن من تجاوزه على غرار لاتور وموهوريتش.

وبات وودز بذلك أول دراج يفوز على جبل بوي دو دوم منذ الدنماركي جوني فيلتز عام 1988.

أما فينغيغارد، فأنهى المرحلة في المركز الرابع عشر بفارق 8.27 دقيقة عن وودز، متخلفاً بفارق 8 ثوانِ عن منافسه على الصدارة السلوفيني تادي بوغاتشار الذي جاء في المركز الرابع عشر.

وبذلك، تقلص الفارق في الترتيب العام بين فينغيغارد وبوغاتشار ليصبح 17 ثانية، فيما بات الأسترالي جاي هيندلي الثالث متخلفاً بفارق 2.40 دقيقة عن الدنماركي عوضاً عن 1.34 د بعدما حل الأحد في المركز التاسع عشر بفارق أكثر من 9 دقائق ونصف عن وودز.

ويخلد الدراجون الإثنين لأول يوم راحة من أصل اثنين في الطواف، قبل أن يخوضوا المرحلة العاشرة (من أصل 21) الممتدة لمسافة 167.5 كلم بين فولكانيا وإيسوار.

1- الكندي مايكل وودز 4:19.41 ساعات

2- الفرنسي بيار لاتور بفارق 28 ثانية

3- السلوفيني ماتي موهوريتش بفارق 35 ث

4- الأميركي ماتيو يورغنسن بفارق 35 ث

5- الفرنسي كليمان بيرتيه بفارق 55 ث

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 38:37.46 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 17 ثانية

3- الاسترالي جاي هيندلي بفارق 2.40 دقيقة

4- الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 4.22 د

5- البريطاني آدم ييتس بفارق 4.39 د

© 2023 AFP