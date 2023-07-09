قوى: ماكلافلين-ليفرون تحقق أسرع توقيت في سباق 400 م هذا العام

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – حققت العداءة سيدني ماكلافلين-ليفرون المركز الاول في سباق 400 م في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى السبت في يوجين، مسجلة أسرع توقيت هذا العام بزمن 48.74 ثانية لتضمن بطاقتها لبطولة العالم لأم الألعاب الشهر المقبل في بوابست.

© كريستيان بيترسن / غيتي/ا ف ب/ارشيف

سيدني ماكلافلين-ليفرون بعد فوزها في سباق 400 م في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى في 8 تموز/يوليو 2023

إعلان اقرأ المزيد

وحوّلت ماكلافلين-ليفرون، بطلة العالم وحاملة الرقم القياسي في 400 م حواجز، تركيزها الى السباق المسطح هذا الموسم بهدف تحطيم الرقم القياسي العالمي البالغ 47.60 ثانية الذي سجلته ماريتا كوخ من ألمانيا الشرقية سابقًا في 1985.

قالت ابنة الـ23 عامًا بعد الفوز "يدفع العظماء أنفسهم للأمام دائمًا، وأريد أن أكون واحدة منهم".

هيمنت على السباق منذ البداية وحققت فوزًا سهلا امام بريتون ويلسون (49.79 ث) وتالينا ديغز (49.93 ث).

وحطمت ماكلافلين-ليفرون التوقيت الافضل لهذا العام الذي كان من نصيب ماريليدي باولينو من جمهورية الدومينيكان (48.98 ث) في أواخر أيار/مايو الماضي، لتمنح نفسها فرصة المشاركة في مسابقتين في بطولة العالم كونها تأهلت مباشرة الى سباق 400 م حواجز بصفتها حاملة اللقب.

وردًا على سؤال عما إذا تشارك في الفئتين في بوادبست أجابت حاملة ذهبية أولمبياد طوكيو في صيف 2021 في 400 م حواجز "ليست لدي أدنى فكرة. أولا تريد التأهل مع الفريق ومن ثم تسعى للفوز ومن ثم التوقيت. بهذا الترتيب وضعت هدفي وأنا سعيدة جدًا بتوقيتي".

© 2023 AFP