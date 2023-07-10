إعادة انتخاب رئيس أوزبكستان لولاية جديدة

طشقند (أ ف ب) – أعيد انتخاب رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف لولاية ثالثة جديدة يحتفظ فيها بالسلطة في الدولة الغنية بالغاز بآسيا الوسطى حتى 2030، حسبما أظهرت نتائج أولية الإثنين.

© فياتشيسلاف أوسيليدكو / ا ف ب/ارشيف

فرز الأصوات في أحد مراكز الاقتراع في طشقند، في 9 تموز/يوليو 2023

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وكان ميرزيوييف (65 عاما) قد وعد بفتح أوزبكستان أمام الاستثمار الخارجي والسياحة وتطبيق إصلاحات داخلية رئيسية في هذه الدولة الأكبر في آسيا الوسطى من حيث عدد السكان.

وتولى ميرزيوييف في السابق رئاسة الوزراء في حكومة سلفه المتشدد إسلام كريموف، قبل فوزه بولاية رئاسية أولى في 2016 وإعادة انتخابه في 2021.

ومهد استفتاء دستوري في وقت سابق هذا العام الطريق أمامه لولايتين رئاسيتين أخريين ومدد فترة الولاية من خمسة إلى سبعة أعوام، ما يعني بقاؤه في السلطة حتى 2030 وبالتالي يمكن أن يشغل المنصب حتى 2037.

وحصل ميرزيوييف الذي خاض ثلاثة مرشحين غير معروفين إلى حد كبير السباق ضده، على 87 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأحد، وفق النتائج التي نشرتها لجنة الانتخابات.

وركز حملة إعادة الانتخاب على الاقتصاد والتعليم.

© 2023 AFP