الأميركية توماس تسجّل أسرع زمن في 200 م هذه السنة

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرزت غابي توماس لقب سباق 200 م في بطولة الولايات المتحدة في ألعاب القوى الأحد، مسجّلة أفضل رقم هذه السنة (21.60 ثانية) وحارمة شاكاري ريتشاردسون من ثنائية سباقي السرعة.

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وبعد فوزها في سباق 100 م الجمعة، تصدرّت ريتشاردسون سباق 200 م، بيد ان توماس تفوّقت على المنعطف في سباق النصف لفة، فحلّت ريتشاردسون ثانية (21.94) مسجلة افضل اوقاتها في السباق، وكايالا وايت ثالثة (22.01).

وفضّلت توماس (26 عاماً)، حاملة برونزية أولمبياد طوكيو، عدم خوض سباق 100 م، على مضمار هايوورد فيلد في يوجين (أوريغون)، فبدت مرتاحة في 200 م وحققت أفضل رقم هذه السنة، ماحية رقم بطلة العالم الجامايكية شيريكا جاكسون (21.71) في نهائي البطولة الجامايكية في كينغستون.

في المقابل، كانت ريتشاردسون قد منعت من خوض أولمبياد طوكيو لثبوت تعاطيها مادة الماريجوانا، واخفقت في التصفيات الأميركية المؤهلة لبطولة العالم الأخيرة العام الماضي في يوجين.

وتبخرت آمال بطل العالم في 100 م فريد كيرلي في تحقيق ثنائية في مونديال بودابست المقبل، بعد حلوله رابعاً في سباق 200 م. كما اخفق كريستيان كولمان بعد حلوله سادساً.

© 2023 AFP