التضخم يتراجع إلى الصفر في الصين في حزيران/يونيو

بكين (أ ف ب) – وصل معدل التضخم في الصين الصفر الشهر الماضي فيما تراجعت أسعار الانتاج أكثر من المتوقع، حسبما أظهرت أرقام رسمية الإثنين، في مؤشر جديد على ضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

© غريغ بيكر / ا ف ب/ارشيف

ركاب ينتظرون في محطة قطارات في شنغهاي في الأول من تموز/يوليو 2023

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وتراجع مؤشر أسعار المستهلك لشهر حزيران/يونيو عن النسبة البالغة 0,2 بالمئة في أيار/مايو، وفق أرقام المكتب الوطني للإحصاء، وكان أسوأ من المتوقع وسط تباطؤ الطلب المحلي.

وأرخى تراجع سنوي بنسبة 7,2 بالمئة في أسعار لحم الخنزير، الاساسي في الصين، وانخفاض أسعار النفط وبالتالي كلفة النقل، بثقله على كلفة سلة الغذاء الأساسية وفق مكتب الإحصاء.

وتراجعت أسعار الانتاج، التي تحتسب كلفة السلع لدى خروجها من المصنع، بنسبة 5,4 بالمئة على أساس سنوي عقب انخفاض بنسبة 4,6 بالمئة في أيار/مايو.

وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم قد توقعوا تراجع الاسعار بنسبة خمسة بالمئة.

وقال مكتب الإحصاء إن ضعف الطلب وتراجعا حاد لكلفة المواد الأولية، ساهما أيضا في انخفاض أسعار السلع لدى الخروج من المصانع.

وتباطأ النمو الاقتصادي بشكل كبير منذ نيسان/أبريل عقب رفع بكين إجراءات الحد من كوفيد الصارمة نهاية العام الماضي، فيما سجل اليوان أدنى مستوياته في سبعة أشهر مقابل الدولار وسط تراجع الصادرات.

وتتعرض السلطات لضغوط متزايدة لإدخال إجراءات تحفيز لكن باستثناء بعض التخفيضات الصغيرة في أسعار الفائدة ووعود بالتحرك لم يصدر عن بكين أي تدابير جوهرية.

بدوره أثر التوتر التجاري المستمر سلبا على الاقتصاد، واختتمت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد زيارة إلى بكين من دون مؤشرات على اختراق.

وقالت يلين إن محادثاتها مع المسؤولين الصينيين كانت "بناءة" لكنها أقرت بوجود "خلافات مهمة".

وحددت الصين هدفا للنمو ب"حوالى خمسة بالمئة" هذا العام، أحد أدنى معدلاتها في عقود.

وستنشر أرقام النمو للفصل الثاني في 17 تموز/يوليو.

© 2023 AFP