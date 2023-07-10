الجيش الإسرائيلي يقول إنّه قتل فلسطينياً هاجم عناصره بالضفة الغربية

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه قتل الإثنين في الضفّة الغربية المحتلة فلسطينياً ألقى قنبلة يدوية باتّجاه عناصره وأطلق النار عليهم، من دون أن يصيبهم بأذى.

© جاك غيز / اف ب

عناصر من الأمن والطوارئ الإسرائيليين يعملون في موقع هجوم بالدهس في تل أبيب في 4 تموز/يوليو 2023

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من جهتها، أعلنت وزارة الصحّة الفلسطينية في بيان مقتضب "استشهاد الشاب بلال إبراهيم حسني قديح (33 عاماً) قرب قرية دير نظام غرب رام الله".

وفي بيانه قال الجيش إنّ عناصره أوقفوا سيارة اشتبهوا بها و"استجوبوا ... في الموقع المشتبه به والذي تصرّف بشكل مريب" قبل أن يترجّل من سيارته ويهاجمهم.

وأوضح الجيش في بيانه أنّ الجنود ردّوا "بالذخيرة الحيّة وقاموا بتحييد المهاجم، كما تمّت مصادرة مسدّس المهاجم وهو من نوع كارلو".

وأظهرت مقاطع فيديو تمّ تناقلها على وسائل التواصل الاجتماعي جثة شاب وسط طريق.

ووقع الهجوم المفترض غرب مدينة رام الله، قرب قرية دير نظام القريبة من مستوطنة حلميش.

وتحتلّ إسرائيل الضفّة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ العام 1967.

وتأتي هذه الحادثة في خضمّ تصاعد للعنف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وتزايدت وتيرة العنف منذ تولّت السلطة في إسرائيل حكومة بنيامين نتانياهو وحلفائه من اليمين المتطرف.

وارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية بين الجانبين منذ مطلع كانون الثاني/يناير إلى 195 فلسطينياً، إضافة الى 27 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني. أما في الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون.

والأسبوع الماضي، ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باستخدام إسرائيل "المفرط للقوة" خلال العملية العسكرية التي نفّذتها في مدينة جنين الضفة الغربية المحتلّة.

وكانت القوات الاسرائيلية اقتحمت فجر الإثنين الماضي مخيّم ومدينة جنين في أوسع عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية منذ سنوات.

وشارك في تلك العملية عدد كبير من الجنود والمدرعات والجرافات العسكرية بمؤازرة مسيّرات شنّت هجمات جوية.

وأكّدت إسرائيل أن عمليتها العسكرية في جنين استهدفت نشطاء فلسطينيين ومخازن أسلحة وبنى تحتية عسكرية. وقتل خلال العملية 12 فلسطينياً وجندي إسرائيلي.

© 2023 AFP