الكأس الذهبية: الولايات المتحدة وجامايكا إلى نصف النهائي

ميامي (أ ف ب) – تقدّمت كندا على الولايات المتحدة حاملة اللقب 2-1 في الوقت الإضافي، لكن ركلات الترجيح منحت المضيفة بطاقة التأهل إلى نصف نهائي مسابقة الكأس الذهبية في كرة القدم الأحد في سينسيناتي (أوهايو).

© إد جونز / ا ف ب

لاعبو الولايات المتحدة يحتفلون بعد الفوز على كندا في ربع نهائي الكأس الذهبية في 9 تموز/يوليو 2023

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وتلتقي الولايات المتحدة في المربع الأخير مع بنما الأربعاء في سان دييغو، فيما تلعب جامايكا مع المكسيك في نصف النهائي الثاني.

في المباراة الأولى، بقيت الشباك نظيفة حتى الدقيقة 88، عندما ارتقى البديل براندون فاسكيس، الذي لعب في أرضه كونه يحترف مع نادي أف سي سينسيناتي، وترجم برأسه عرضية ديخوان جونز.

لكن كندا ردّت في الوقت البدل عن ضائع، بمساعدة حكم الفيديو المساعد (في ايه آر)، فحافظ ستيفن فيتوريا على هدوئه وعادل بعد لمسة يد على المضيف (90+3).

كندا التي لم تفز في أرض الولايات المتحدة منذ 1957، تقدّمت في الشوط الإضافي الأوّل، بعد مجهود فردي مميّز من جاكوب شافلبورغ المحترف مع ناشفيل الأميركي (109).

لكن الولايات المتحدة صمدت واقتنصت التعادل قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني، بكرة عكسية من سكوت كينيدي (115).

وفي ركلات الترجيح، أنقذ حارس أرسنال الإنكليزي مات تيرنر الكرة الأولى لفيتوريا، وواصل تألقه في طريق الولايات المتحدة إلى الفوز 3-2.

قال المدرب الأميركي الموقت بي جاي كالاغان الذي لم يخسر بعد "نتطلع لخوض المباريات التنافسية لانها تختبر طباع المجموعة واليوم كنا بمستوى المناسبة".

وبلغت جامايكا نصف النهائي للمرة الرابعة في آخر خمس نسخ، وتتطلع إلى بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ 2017، بفوزها على غواتيمالا 1-0 بهدف أماري بيل (51).

© 2023 AFP