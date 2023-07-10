بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش وريباكينا يواصلان حملتهما بنجاح وجابر الى ربع النهائي

لندن (أ ف ب) – واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا والكازاخستانية إيلينا ريباكينا حملة الدفاع عن لقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، ببلوغهما ربع النهائي بفوز الاول على البولندي هوبرت هوركاتش 7-6 (8-6) و7-6 (8-6) و5-7 و6-4، والثانية على البرازيلية بياتريز حداد مايا 4-1 ثم بالانسحاب بسبب الإصابة الإثنين.

الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال مباراته ضد البولندي هوبرت هوركاتش في ثمن نهائي بطولة ويمبلدون في العاشر من تموز/يوليو 2023

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في المباراة الاولى، استكمل ديوكوفيتش مواجهته ضد هوركاتش اليوم بعدما توقفت مساء الأحد بسبب قانون منع اللعب بعد الساعة الحادية عشرة ليلا (العاشرة بتوقيت غرينيتش).

وحسم الصربي المجموعتين الاولى والثانية بنتيجة واحدة 7-6 (8-6).

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الاولى حتى الشوط الثاني عشر 6-6 واحتكم اللاعبان الى شوط فاصل تعادلا خلاله 3-3 قبل ان يكسب البولندي ثلاث نقاط متتالية ويتقدم 6-3 لكن الصربي رد بكسبه 5 نقاط متتالية وحسمه في صالحه 8-6 وبالتالي المجموعة 7-6 في 46 دقيقة.

وشهدت المجموعة الثانية السيناريو ذاته بتعادل اللاعبين حتى الشوط الثاني عشر 6-6 واحتكما الى شوط فاصل حسمه الصربي في صالحه 8-6 وبالتالي المجموعة 7-6 في 59 دقيقة.

ونجح هوركاتش الاثنين في حسم المجموعة الثالثة بعدما كسر ارسال ديوكوفيتش في الشوط الثاني عشر 7-5، لكن الصربي رد التحية في الشوط السابع من المجموعة الرابعة وتقدم 4-3 قبل ان يحسمها في صالحه 6-4.

وهي المرة الرابعة عشرة التي يبلغ فيها ديوكوفيتش ربع النهائي في ويمبلدون والـ56 في الغراند سلام مقابل 58 للسويسري روجيه فيدرر صاحب الرقم القياسي في عدد ربع النهائي في البطولات الاربع الكبرى.

وهو الفوز الـ90 للصربي في 100 مباراة في ويمبلدون حيث يسعى الى اللقب الخامس تواليا والثامن في البطولة الانكليزية لمعادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب بها الموجود بحوزة فيدرر، والتتويج باللقب الكبير الـ24 في مسيرته الاحترافية لتعزيز رقمه القياسي في عدد الالقاب في البطولات الاربع الكبرى ومعادلة رقم الاسترالية مارغاريت كورت في منافسات الفردي لدى الرجال والسيدات منذ عام 1973.

وقال ديوكوفيتش الذي حقق فوزه الـ32 تواليا في ويمبلدون والـ43 تواليا على الملعب الرئيسي ""يجب تهنئة هوبرت على مباراته الرائعة. لقد قدم أداء رائعًا"، مضيفا "بصراحة لا أتذكر المرة الأخيرة التي شعرت فيها بهذا الضعف في الإرسال. لديه أفضل إرسال في العالم ومن الصعب قراءته على أحد أسرع الملاعب في الرياضة. لم يكن الأمر ممتعًا بالنسبة لي".

وتابع "أشعر بارتباط كبير مع هذا الملعب (الرئيسي)، كل مباراة أفوز بها، وفي كل مرة أخطو فيها إلى الملعب أشعر بثقة أكبر لخوض المباراة وآمل أن تستمر علاقة الحب لفترة طويلة".

ولم يخسر ديوكوفيتش (36 عاما) في الملعب الرئيسي للبطولة منذ نهائي 2013، كما أنه لم يخسر في ويمبلدون منذ سقوطه في ربع النهائي في عام 2017.

ويلتقي ديوكوفيتش الذي رفع غلته من الانتصارات في البطولات الكبرى الى 352، في الدور المقبل مع الروسي أندري روبليف السابع.

وعن مواجهته، قال الصربي "إنه لاعب مختلف عن هوركاتش بالتأكيد. ضرباته قوية جدًا وسريعة جدًا، يحب قيادة تبادل الكرات. لن أتحدث كثيرًا عن التفاصيل التكتيكية، سأحتفظ بذلك لنفسي".

وفك الروسي دانييل مدفيديف الثالث عالمياً عقدته في ويمبلدون وبلغ ربع النهائي للمرة الأولى، مستفيداً من انسحاب منافسه التشيكي ييري ليهيتشكا بسبب الإصابة.

وحسم مدفيديف المجموعتين الأولى والثانية 6-4 و6-2 توالياً، قبل أن ينسحب منافسه بسبب إصابة في القدم اليمنى.

ويلتقي الروسي المتوج بطلاً لفلاشينغ ميدوز عام 2021 في ربع النهائي الأول له في نادي عموم إنكلترا من أصل خمس مشاركات الأميركي كريستوفر يوبانكس الفائز على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس عالمياً 3-6 و7-6 (7-4) و3-6 و6-4 و6-4.

مواجهة ثأرية لجابر ضد ريباكينا

وفي الثانية، اكتفت ريباكينا الثالثة عالمياً بخوض أربعة أشواط فقط قبل أن تنسحب منافستها حداد مايا بسبب إصابة في أسفل الظهر.

الروسية ميرا أندرييفا خلال مباراتها مع الأميركية ماديسون كيز في ثمن نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب. ويمبلدون، جنوب غرب لندن، في 10 تموز/يوليو 2023 © دانيال ليل / ا ف ب

وقالت ريباكينا، وصيفة أستراليا لهذا العام، إنه "ليس من السهل أبداً أن تنتهي مباراة بهذا الشكل. آمل ألا يكون الأمر خطيراً. إنه أمر مؤسف جداً بالنسبة لبياتريز. آمل أن تتعافى وأنا سعيدة وحسب بخوض دور آخر".

وتلتقي ابنة الـ24 عاماً في ربع النهائي الرابع لها في البطولات الكبرى، مع وصيفتها التونسية أنس جابر السادسة التي بلغت ربع النهائي للعام الثالث تواليا بفوزها على التشيكية بترا كفيتوفا التاسعة وبطلة ويمبلدون مرتين 6-0 و6-3 في 63 دقيقة.

وضربت جابر التي بلغت اول نهائي كبير في مسيرتها الاحترافية العام الماضي في ويمبلدون، بقوة في المجموعة الاولى وحسمتها نظيفة في 22 دقيقة بعدما كسرت إرسال بطلة نسختي 2011 و2014 في الأشواط الاول والثالث والخامس.

وتابعت "وزيرة السعادة" التي خسرت نهائي فلاشينغ ميدوز العام الماضي أيضا، أفضليتها في المجموعة الثانية وكسرت إرسال التشيكية في الشوطين الثالث والخامس وتقدمت 4-1، بيد أن كفيتوفا ردت التحية في السادس مقلصة الفارق الى 2-4 ثم 3-4، قبل أن تفعلها جابر للمرة الثالثة في المجموعة والسادسة في المباراة بكسر ارسال التشيكية في الشوط التاسع وحسم المجموعة 6-3.

وهو الفوز الثاني لجابر على كفيتوفا في 6 مواجهات بينهما حتى الان، وثأرت التونسية لخسارتها امام التشيكية في الدور الاول للبطولة ذاتها عام 2019.

وقالت جابر: "أنا أحب كل لحظة أتواجد فيها هنا وليس لديكم (الجماهير) أي فكرة عن الطاقة التي تجلبونها إلي وأريد فقط الفوز في كل مباراة حتى أتمكن من رؤيتكم في اليوم التالي".

وعن مواجهتها الثأرية لريباكينا، أكدت التونسية التي سقطت في نهائي العام الماضي بخسارتها المجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة واحدة 2-6 بعدما كسبت المجموعة الاولى 6-3 "أنا على الأرجح سأنتقم. لقد كانت مباراة نهائية صعبة العام الماضي، وستجلب الكثير من الذكريات".

وأضافت "آمل أن ألعب مثل اليوم وأن أفوز لأنها لاعبة رائعة".

والتقت جابر وريباكينا 4 مرات حتى الان وتقاسمتا الفوز مرتين لكل منهما.

وبلغت الدور ذاته أيضا البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية بفوزها على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا 6-4 و6-0.

وتلتقي سابالينكا التي خرجت من نصف النهائي عام 2021، مع الأميركية ماديسون كيز التي عادت من بعيد وأنهت مشوار الروسية الواعدة ميرا أندرييفا (16 عاما) وحرمتها من أن تصبح أصغر لاعبة تصل الى ربع نهائي بطولة ويمبلدون منذ 26 عاماً، بالفوز عليها 3-6 و7-6 (7-4) و6-2.

وبدت كيز في طريقها لتوديع البطولة والفشل في التأهل الى ربع النهائي للمرة الثانية فقط في مسيرتها (الأولى عام 2015)، بعد خسارتها المجموعة الأولى وتخلفها في الثانية 1-4.

لكن الأميركية البالغة 28 عاماً انتفضت وعادت من بعيد بفرضها شوطاً فاصلاً أنهته لصالحها قبل أن تسيطر تماماً على المجموعة الثالثة الحاسمة فبلغت ربع النهائي التاسع لها في البطولات الكبرى (أفضل نتيجة لها وصولها الى نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2017).

© 2023 AFP