بطولة ويمبلدون: ريباكينا تواصل حملتها ومدفيديف في ربع النهائي لأول مرة

لندن (أ ف ب) – واصلت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا حملة الدفاع عن لقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وبلغت ربع النهائي بعد أربعة أشواط فقط من مباراتها مع البرازيلية بياتريز حداد مايا، وذلك لانسحاب الأخيرة بسبب الإصابة الإثنين.

© دانيال ليل / ا ف ب

الروسية ميرا أندرييفا خلال مباراتها مع الأميركية ماديسون كيز في ثمن نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب. ويمبلدون، جنوب غرب لندن، في 10 تموز/يوليو 2023

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وكانت المصنفة ثالثة عالمياً متقدمة 3-1 في المجموعة الأولى، عندما اضطرت حداد مايا الى طلب وقت مستقطع طبي في الملعب الرئيسي من أجل معالجة إصابة في أسفل الظهر.

عادت البرازيلية المصنفة 13 الى الملعب لكنها بدت متأثرة بالإصابة، ما دفعها الى اتخاذ قرار الانسحاب والدموع على وجنتيها.

وقالت ريباكينا، وصيفة أستراليا لهذا العام، إنه "ليس من السهل أبداً أن تنتهي مباراة بهذا الشكل. آمل ألا يكون الأمر خطيراً. إنه أمر مؤسف جداً بالنسبة لبياتريز. آمل أن تتعافى وأنا سعيدة وحسب بخوض دور آخر".

وتلتقي ابنة الـ24 عاماً في ربع النهائي الرابع لها في البطولات الكبرى، مع وصيفتها التونسية أنس جابر السادسة أو التشيكية بترا كفيتوفا التاسعة وبطلة ويمبلدون مرتين.

انتهاء مغامرة أندرييفا

عادت الأميركية ماديسون كيز من بعيد لتنهي مشوار الروسية ميرا أندرييفا وتحرمها من أن تصبح أصغر لاعبة تصل الى ربع نهائي بطولة ويمبلدون منذ 26 عاماً، وذلك بفوزها على ابنة الـ16 ربيعاً 3-6 و7-6 (7-4) و6-2.

وبدت كيز في طريقها لتوديع البطولة الإنكليزية والفشل في التأهل الى ربع النهائي للمرة الثانية فقط في مسيرتها (الأولى عام 2015)، بعد خسارتها المجموعة الأولى وتخلفها في الثانية 1-4.

لكن الأميركية البالغة 28 عاماً انتفضت وعادت من بعيد لتفرض شوطاً فاصلاً أنهته لصالحها قبل أن تسيطر تماماً على المجموعة الثالثة الحاسمة.

وبذلك، فشلت أندرييفا، المتأهلة من التصفيات، في أن تصبح أصغر لاعبة تصل ربع نهائي ثالثة البطولات الأربع الكبرى منذ مواطنتها آنا كورنيكوفا عام 1997.

وانتهت المشاركة الثانية لأندرييفا في البطولات الكبرى، بعد رولان غاروس هذا العام (وصلت الى الدور الثالث)، بجدل نتيجة تلقيها انذاراً ثانياً في اللقاء بسبب رميها مضربها أرضاً في الشوط الثامن من المجموعة الثالثة، ما تسبب بخسارتها نقطة.

واعترضت أندرييفا على قرار الحكم، زاعمة أنها فقدت توازنها وسقط المضرب منها أرضاً عن غير قصد.

لكن هذا الاحتجاج لم يمنع كيز من الإشادة بمنافستها الروسية، قائلة "كنت أعلم أنها لاعبة استثنائية. علمت أنه يتوجب عليّ البقاء في المباراة والحصول على فرصة رد كسر الإرسال. دخلت في الوتيرة وواصلت على هذا المنوال".

وتابعت "سأكذب إذا قلت إني لم أشعر بالضغط. لم أشأ أن أكون أول لاعبة تخسر أمامها (في ثمن نهائي) وتمنحها فرصة التأهل الى أول ربع نهائي لها في البطولات الكبرى".

وتتواجه كيز في ربع النهائي التاسع له في البطولات الكبرى (أفضل نتيجة لها وصولها الى نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2017) مع بطلة أستراليا المفتوحة البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية أو الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا.

مدفيديف في ربع النهائي لأول مرة

وعند الرجال، فك الروسي دانييل مدفيديف الثالث عالمياً عقدته في البطولة الإنكليزية وبلغ ربع النهائي للمرة الأولى، مستفيداً من انسحاب منافسه التشيكي ييري ليهيتشكا بسبب الإصابة.

وحسم مدفيديف المجموعتين الأولى والثانية 6-4 و6-2 توالياً، قبل أن ينسحب منافسه المصنف 37 عالمياً بسبب إصابة في القدم اليمنى.

ويلتقي الروسي المتوج بطلاً لفلاشينغ ميدوز عام 2021 في ربع النهائي الأول له في نادي عموم إنكلترا من أصل خمس مشاركات اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس عالمياً أو الأميركي كريستوفر يوبانكس.

وتطرق الروسي الى مجريات مباراته مع ليهيتشكا، قائلاً "شاهدت أن حركته مقيَّدة، لكني لم أرّ أنها (الإصابة) تسبب له متاعب حقيقية. علمت أن الأمر مختلف (عما اعتقده) عندما شاهدته ينسحب".

وتابع "لم يكن لدي أي خيار سوى القتال حتى النقطة الأخيرة. أشعر بالأسف حيال ييري. آمل أن يتعافى من أجل خوض المزيد من البطولات الكبرى".

© 2023 AFP