جاكسون تحرز ثنائية سباقات السرعة في بطولة جامايكا

كينغستون (أ ف ب) – أظهر الثنائي شيريكا جاكسون ورشيد برودبيل عضلاته، وحقق أفضل رقم هذه السنة في سباقات السرعة، الأحد في اليوم الأخير من بطولة جامايكا الوطنية في ألعاب القوى.

© سيباستيان بوزون / ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

وحققت جاكسون، بطلة العالم في سباق 200 م، ثنائية في سباقات السرعة، فسجّلت 21.71 ثانية في 200 م، في ثاني أفضل أرقامها لهذه السنة خلال نهاية الأسبوع الماضي، بعد تسجيلها 10.65 ثوان في سباق 100 م الجمعة.

وحسّنت جاكسون (28 عاماً) رقمها السابق لهذا الموسم البالغ 21.98 ثانية.

تفوّقت على رقم 21.86 ثانية الذي سجلته حاملة برونزية أولمبياد طوكيو غابي توماس في نصف نهائي سباق 200 م ضمن البطولة الأميركية الأحد.

ردّت توماس على التحدي مسجلة 21.60 ثانية في النهائي الأميركي، فانتزعت أفضل رقم هذه السنة من جاكسون، لتضرب موعداً نارياً مع جاكسون في بطولة العالم لألعاب القوى المقررة الشهر المقبل في بودابست.

وحلّت المخضرمة شيلي آن فرايزر برايس، حاملة ثلاث ذهبيات أولمبية وعشر مونديالية، في المركز الثاني (22.26) أمام لاناي-تافا توماس (22.55).

أما برودبيل، فحقق أفضل رقم هذه السنة في 110 أمتار حواجز (12.94 ثانية)، بعد منافسة قوية مع البطل الأولمبي هانسل بارشمنت.

انتزع أفضل رقم لهذه السنة من الأميركي كورديل تينش (12.96) وحسّن أفضل رقم شخصي له. وحلّ بارشمنت ثانياً مع 13.12 ثانية.

© 2023 AFP