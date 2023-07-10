رودمان توجّه رسالة لحجز مكان أساسي في تشكيلة الولايات المتحدة

سان فرانسيسكو (أ ف ب) – سجّلت ترينيتي رودمان، نجلة نجم كرة السلة السابق المشاغب دنيس، ثنائية، وقادت الولايات المتحدة إلى الفوز على ويلز 2-0 في سان خوسيه الأحد، في ودية تحضيرية لكأس العالم لكرة القدم للسيدات.

© سيث هيرالد / ا ف ب

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وبعد دخولها بديلة بين الشوطين، فكّت رودمان العقم الهجومي لبلادها في ظل صلابة دفاعية لمنتخب ويلز.

نجحت ابنة الحادية والعشرين في تغيير مجريات اللعب، ووجهت رسالة للجهاز الفني بأنها تستحق مكاناً أساسياً في التشكيلة التي تفتتح مشوارها في المونديال أمام فيتنام في 22 تموز/يوليو في أوكلاند.

وبعد دخولها بدلاً من النجمة أليكس مورغان، ضخّت رودمان دماء جديدة في التشكيلة كاسرة حاجز التعادل والمرمى مشرّع أمامها في الدقيقة 76، قبل أن تحسم النتيجة بهدف ثان جميل من خارج المنطقة (87).

وقال مدرب الولايات المتحدة فلاتكو أندونوفسكي ان رودمان شكلت الإضافة التي أرادها للفريق "دخلت ترينيتي وكانت تحت الاختبار.. رفع إيقاع المباراة وقد نجحت بذلك".

وتلاقي الولايات المتحدة، الباحثة عن لقب ثالث توالياً في كأس العالم في سابقة تاريخية، البرتغال وهولندا وصيفة المونديال الأخير ضمن المجموعة الخامسة.

© 2023 AFP