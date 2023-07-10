سناتور جمهوري مناهض للإجهاض يعرقل تعيينات أساسية في البنتاغون

واشنطن (أ ف ب) – يغادر قائد سلاح المارينز الجنرال ديفيد برغر منصبه الإثنين مع انتهاء ولايته من دون أن يخلفه في مركزه قائد أصيل، لينضمّ بذلك هذا المنصب إلى سلسلة تعيينات أساسية في وزارة الدفاع الأميركية يعرقل إقرارها سناتور جمهوري مناهض للإجهاض.

© أليكس وونغ / غيتي إيميجيز/غيتي إيميجيز عبر ا ف ب/ارشيف

صورة جوية لمقر البنتاغون، وزارة الدفاع الأميركية، في أرلينغتون قرب واشنطن في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

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ويؤكّد السناتور تومي توبرفيل أنّه سيستمر في عرقلة هذه التعيينات إلى أنّ يتراجع البنتاغون عن سياسته الرامية لمساعدة العسكريات الراغبات بإجراء عمليات إجهاض.

وهذه التعيينات في أعلى هرم القوات المسلّحة الأميركية يتمّ التصويت عليها من قبل مجلس الشيوخ برمّته، لكن لإحالتها على التصويت لا بدّ من إقرارها أولاً في لجنة القوات المسلّحة بالمجلس.

ويستغلّ السناتور توبرفيل عضويته في لجنة القوات المسلّحة بمجلس الشيوخ لعرقلة هذه التعيينات.

ويمكن لمجلس الشيوخ أن يتجاوز هذه العرقلة عبر التصويت على كلّ من هذه التعيينات على حدة وليس ضمن سلّة كما يرغب بذلك البنتاغون.

وعرقل السناتور توبرفيل في الأشهر الأخيرة أكثر من 200 تعيين، بحسب فريقه.

وهذا السناتور عن آلاباما، الولاية المحافظة للغاية والواقعة في جنوب البلاد، يعتبر أنّ البنتاغون يخالف القانون بانتهاجه سياسة تقضي بمساعدة العسكريات الراغبات بالخضوع لعمليات إجهاض.

بالمقابل، يقول وزير الدفاع لويد أوستن إنّ سياسة البنتاغون ترتكز على أساس قانوني متين.

كما يقول الوزير إنّ التأخير في إقرار هذه التعيينات الأساسية في أعلى هرم القيادة العسكرية "يعرّض للخطر الأمن القومي الأميركي ويعيق العمليات العادية للبنتاغون".

ومع انتهاء ولايته على رأس سلاح مشاة البحرية الأميركية (المارينز) الإثنين، سيحلّ محلّ الجنرال ديفيد برغر، بصورة مؤقتة، نائبه الجنرال إريك سميث.

وبالنسبة لكولين سميث، الخبير في شؤون الدفاع في مركز "راند" للأبحاث فإنّ الجنرال سميث سيتعيّن عليه اعتباراً من يوم الإثنين أن "يقوم بمهمّتين في آن واحد" إذ إنّه سيجمع بين منصبه الحالي ومنصبه كقائم بأعمال القائد.

مخاطر "غير ضرورية"

وما يزيد من خطورة الوضع هو أنّ مسؤولين عسكريين كباراً آخرين سيغادرون مناصبهم في الأشهر المقبلة، وفي مقدّمهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي وقائد العمليات البحرية الأدميرال مايك غيلداي.

السناتور الجمهوري تومي توبرفيل في الكونغرس بواشنطن في 3 شباط/فبراير 2021 © ليه فوغل / تصوير مشترك/ا ف ب

وفي مطلع أيار/مايو بعث وزير الدفاع برسالة إلى السناتورة الديموقراطية إليزابيث وارن حذّر فيها من أنّه "من دون وجود هؤلاء القادة في مراكزهم، ستتعرّض القوات العسكرية الأميركية لدرجة غير ضرورية وغير مسبوقة من المخاطر، في وقت قد يختبر فيه خصومنا عزمنا".

وفي حزيران/يونيو 2022، ألغت المحكمة الأميركية العليا الحماية التي كان يكفلها الدستور لحقّ المرأة الأميركية في الخضوع لعملية إجهاض، وتركت لكلّ ولاية على حدة أن تحظر الإجهاض أو أن تجيزه أو أن تفرض عليه قيوداً.

ومنذ ذلك القرار، بات يتعيّن على بعض العسكريات المتمركزات في ولايات أصبح الإجهاض فيها غير قانوني أن يسافرن إلى ولايات لا تزال فيها هذه العملية قانونية للخضوع لها.

وردّاً على قرار المحكمة العليا، أمر أوستن البنتاغون بأن يتّخذ التدابير اللازمة لتسهيل منح العسكريات إجازة إدارية لغرض "تلقّي رعاية صحّية إنجابية غير مشمولة"، واستحداث بدلات مالية لمساعدتهنّ في تغطية تكاليف السفر.

وفي منتصف شباط/فبراير ندّد السناتور توبرفيل "بمشروع راديكالي يهدف إلى تسهيل الآلاف من عمليات الإجهاض كلّ عام بفضل أموال دافعي الضرائب".

وانطلاقاً من هذا المبدأ قرّر توبرفيل عرقلة إقرار كلّ التعيينات العسكرية في مجلس الشيوخ.

وأكّد السناتور الجمهوري أنّ عرقلته "ليس لها أيّ تأثير" على درجة الاستعداد العملياتي للقوات المسلّحة الأميركية، محذّراً من أنّه لن يتراجع عن موقفه هذا "إلى أن يحترم البنتاغون القانون أو يغيّر القانون".

وأضاف "الأمر هو بهذه السهولة".

© 2023 AFP