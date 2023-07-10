مقتل ستة اشخاص طعناً في هجوم استهدف دار حضانة في الصين

بكين (أ ف ب) – اسفر هجوم بسكين الإثنين على دار حضانة بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين عن مقتل ستة أشخاص وجرح آخر، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.

© / ا ف ب

خريطة تحدد موقع دار الحضانة الذي تعرض لهجوم في الصين الإثنين 10 تموز/يوليو 2023

إعلان اقرأ المزيد

وقالت متحدثة باسم بلدية المدينة إن بين الضحايا "معلم واثنان من الأهالي وثلاثة تلاميذ" مشيرة إلى توقيف المشتبه به. ولم تقدم المزيد من التفاصيل بشأن هويات وأعمار الضحايا.

قالت الشرطة المحلية في بيان إن المشتبه به الموقوف يبلغ 25 عاما، وعرفت عنه باسم وو.

واوضحت الشرطة التي تحاول الآن التحقق من هوية الضحايا "ان الهجوم نُفذ بواسطة سكين" وهو "متعمد".

وقع الهجوم قرابة الساعة 07,40 (23,40 ت غ الأحد) بإقليم غوانغدونغ، حسبما ذكرت وكالة نيوز نتورك الصينية الرسمية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الصحيفة الحكومية في مقاطعة هونان المجاورة، سانشيانغ متروبوليس ديلي، الشرطة وهي تدفع رجلا طويل القامة ونحيل ويداه خلف ظهره داخل سيارة تابعة لها.

وتمت بسرعة إزالة مقاطع فيديو أخرى صورها المارة وتؤكد أنها لمسرح الجريمة، من منصتي دويين وويبو للتواصل الاجتماعي في الصين.

تصاعد أعمال العنف

تحظر الصين على مواطنيها حيازة الأسلحة النارية. لكن عدد الهجمات بسكين ارتفع في السنوات الأخيرة في البلاد. وغالبا ما يشنها أفراد يعتبرون أنهم ضحايا ظلم المجتمع ويرغبون في الانتقام.

وبشكل عام، تزداد أعمال العنف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث اتسعت الفجوة بين الفقراء والأغنياء بسرعة خلال السنوات الأخيرة.

سُجلت هجمات قاتلة استهدفت بشكل خاص مدارس على مستوى البلاد، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بالمدارس.

في آب/أغسطس 2022 ، أدى اعتداء بسكين على روضة أطفال في مقاطعة جيانغشي جنوب غرب البلاد إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة.

وهاجم مسلح بسكين دار حضانة في بيليو (جنوب)، في نيسان/أبريل 2021 ، مما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 16 شخصًا.

وقتل رجل مطلقاً و"ناقماً على المجتمع" سبعة أشخاص وجرح سبعة آخرين بهجوم بسكين في 28 كانون الأول/ديسمبر 2020 في مقاطعة لياونينغ في شمال شرق البلاد، بحسب التلفزيون الرسمي.

وفي شباط/فبراير 2019، قتل رجل طعنا ثمانية أشخاص واصاب سبعة آخرين بعدما اشتبه بأن زوجته تمارس الزنى في قرية بمقاطعة غانسو شمال غرب البلاد.

في نيسان/أبريل 2018 ، قتل رجل يبلغ 28 عامًا تسعة طلاب أثناء مغادرتهم جامعتهم في مقاطعة شانجي (شمال). ادعى الرجل الذي حُكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ العقوبة بحقه بعد أشهر، إنه تصرف بدافع الانتقام إثر تعرضه لمضايقات عندما كان طالبًا في نفس الكلية.

في كانون الثاني/يناير 2017 ، استهدف مسلح بسكين دار حضانة في منطقة غوانغشي المتمتعة بالحكم الذاتي (جنوب)، ما ادى إلى اصابة 11 طفلاً.

وقتل مسلح يبلغ 48 عامًا في أيار/مايو، طعناً سبعة أطفال وبالغين، وأصاب 20 شخصًا على الأقل في روضة أطفال في شمال الصين.

وقعت هذه المأساة بعد سلسلة من أربع هجمات مماثلة بالسكاكين أو المطرقة، ارتكبها مسعورون قالوا أنهم محبطون في حياتهم المهنية أو العاطفية.

© 2023 AFP