موجة جديدة من الحرّ الشديد في إسبانيا

مدريد (أ ف ب) – تشهد إسبانيا منذ الإثنين درجات حرارة شديدة الارتفاع يمكن أن تصل إلى 44 درجة مئوية، في ثاني موجة حرّ تشهدها البلاد في غضون أسبوعين، بحسب وكالة الأرصاد الجوية الوطنية.

© كريستينا كيسلر / ا ف ب/AFP

لافتة تظهر درجات الحرارة التي بلغت 44 درجة مئوية في اشبيلية في 26 نيسان/ابريل 2023.

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وقال المتحدّث باسم الوكالة روبين ديل كامبو في رسالة إلى الصحافة إنّ "الحرارة ستكون شديدة للغاية يومي الإثنين والثلاثاء في معظم شبه الجزيرة وفي أرخبيل الباليار. كما ستتجاوز الحرارة الـ 38 أو الـ40 درجة مئوية في مناطق واسعة من البلاد وقد تصل الى 42 أو 44 درجة في أجزاء من الأندلس (جنوب) أو أراغون (شمال شرق)".

وبقيت الحرارة مرتفعة للغاية ليل الأحد-الإثنين حيث بلغت 33,1 درجة منتصف الليل (22:00 بتوقيت غرينتش) في بلدية أوسونا بمقاطعة إشبيلية (جنوب)، بحسب وكالة الارصاد الجوية الإسبانية.

وإسبانيا التي تقع على الخط الأمامي في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري في أوروبا، اعتادت على درجات حرارة قصوى، خصوصاً في الجنوب، لكنّ موجات الحرّ تضاعفت وباتت أكثر اشتداداً في السنوات الأخيرة، وفقاً للعلماء.

وكانت إسبانيا شهدت موجة حرّ شديدة قبل أسبوعين وموجة أخرى أواخر شهر نيسان/أبريل. وأدّت تلك الموجة إلى أكثر أشهر نيسان/أبريل حرارةً على الإطلاق في البرّ الرئيسي الإسباني.

ووصلت الحرارة يومذاك إلى 38,8 درجة، وهو مستوى يتوافق مع شهر تموز/يوليو.

وتسبّبت درجات الحرارة التي كانت مرتفعة بشكل قياسي خلال الصيف الماضي بوفاة أكثر من 350 شخصًا بشكل مباشر، وساهمت في زيادة أعداد الوفيات بأكثر من 20 في المئة بين أيار/مايو وآب/أغسطس، بحسب الأرقام الرسمية.

© 2023 AFP