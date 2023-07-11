أن بي ايه: ويمبانياما لن يلعب مجدداً في الدوري الصيفي (تقارير)

لاس فيغاس (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – لن يلعب الفرنسي اليافع فيكتور ويمبانياما، متصدّر قائمة "درافت" اللاعبين الجدد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، مجدداً مع فريقه سان أنتونيو سبيرز في الدوري الصيفي، بحسب عدة تقارير صحافية الإثنين.

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ولم يكن هذا القرار مفاجئاً من سبيرز، إذ كان اللاعب نفسه كشف الأسبوع الماضي انه لا يتوقع خوض أكثر من مبارتين في تجمّع لاس فيغاس، للاعبين الموهوبين الطامحين في حجز مكان لهم في الدوري النخبوي.

ويُنظر إلى لاعب الارتكاز (19 عاماً و2.24 م) على نطاق واسع على أنه موهبة لا تتكرّر إلا مرة واحدة في جيله، وهو الأكثر ترقبًا منذ ليبرون جيمس الذي كان الخيار الاول في "درافت" الدوري عام 2003.

ونقلت "سان أنتونيو إكسبرس-نيوز" و"إي أس بي أن" عن مصادر لم تكشف هويتها، أن سبيرز قرّر اراحة الفرنسي عن باقي مباريات الدوري الصيفي.

ويلعب سبيرز الثلاثاء ضد واشنطن والجمعة ضد ديترويت.

ويخلد ويمبانياما إلى الراحة بعد صخب لمدة 12 شهراً، تضمّن خوضه الدوري الفرنسي، قدومه إلى الولايات المتحدة، اختياره في المركز الأول ضمن الـ"درافت"، واختباره الحياة الأميركية وحتى جدلية صفع أحد مرافقيه المغنية الشهيرة بريتني سبيرز التي كانت تحاول التحدث معه.

وبعد مباراة أولى عادية ضد تشارلوت اكتفى فيها بتسديدتين من أصل 13 وختمها بتسع نقاط، قدّم أداء قوياً في الثانية أمام بورتلاند، فسجّل 27 نقطة و12 متابعة رغم خسارة فريقه.

قال الأحد انه يتطلع إلى إجازته ووضع خارطة طريق لموسمه المقبل مع سبيرز، لتحقيق أفضل بداية في الدوري في تشرين الأول/أكتوبر.

© 2023 AFP