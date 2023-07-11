بطولة ويمبلدون: المصفنة أولى شفيونتيك تخرج من ربع النهائي على يد سفيتولينا

لندن (أ ف ب) – خرجت المصنفة أولى عالميًا البولندية ايغا شفيونتيك من الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بسقوطها أمام الاوكرانية ايلينا سفيتولينا (76) المشاركة ببطاقة دعوة والعائدة الى المنافسات منذ ثلاثة أشهر فقط بعد إجازة الامومة، بنتيجة 7-5، 6-7 (5/7)، 6-2 الثلاثاء.

© دانيال ليل / ا ف ب

الاوكرانية ايلينا سفيتولينا خلال الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، امام البولندية ايغا شفيونتيك في 11 تموز/يوليو 2023

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ولا تزال شفيونتيك المتوجة بأربعة ألقاب كبرى تبحث عن لقب أول على العشب اللندني، في حين عادلت سفيتولينا أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى وضربت موعدًا في نصف النهائي مع التشيكية ماركيتا فوندروشوفا.

قالت بعد الفوز "في ذهني، لا أعرف ماذا يحصل. إنها لحظة لا تُصدق. لو قلتم لي قبل البطولة إنني سأصل الى نصف النهائي، لقلت إنكم مجانين".

أطاحت في طريقها الى نصف النهائي أربع متوجات ببطولات كبرى هن الاميركيتان فينوس وليامس وصوفيا كينن، البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا في مواجهة مشحونة رياضيًا وسياسيًا في ثمن النهائي وشفيونتيك.

وسبق أن خاضت سفيتولينا (28 عامًا) نصف نهائي بطولة كبرى مرتين، في ويمبلدون 2019 والولايات المتحدة المفتوحة العام ذاته.

وغابت الاوكرانية عن المنافسات منذ نيسان/أبريل من العام الماضي بسبب مشاكل صحية، بما فيها في الظهر، وإرهاق ذهني بسبب غزو روسيا لبلادها.

أعلنت لاحقًا حملها من لاعب كرة المضرب الفرنسي غايل مونفيس وأنجبت ابنتها في تشرين الاول/أكتوبر من العام الماضي قبل أن تعود الى المنافسات في نيسان/أبريل هذه السنة وتتمكن من بلوغ ربع نهائي رولان غاروس.

أما شفيونتيك المتوجة الشهر الماضي برولان غاروس، بلغت هذا العام ربع نهائي ويمبلدون للمرة الاولى بعد أن كانت أفضل نتيجة لها ثمن نهائي العام 2021.

وهذا الفوز الاول لسفيتولينا على شفيونتيك في ثاني مواجهة بينهما بعد فوز الاخيرة في ربع نهائي دورة روما 2021.

بدأت البولندية بقوة كاسرة إرسال سفيتولينا في الشوط الافتتاحي، لكن الاخيرة ردت في الرابع قبل أن ترد منافستها في الخامس وتتقدم 3-2.

لكن سفيتولينا نجحت في الكسر في اللحظات الهامة عندما كانت شفيونتيك ترسل لحسم المجموعة، لتعادل 5-5 قبل أن تتقدم 6-5.

عند الاستراحة لتبادل الاماكن، جلست شفيونتيك (22 عامًا) وكتبت على مفكرة ملاحظات. ولكن مهما كانت هذه النصائح التي صاغتها، فإنها لم تجد نفعًا. تعرضت للكسر في الشوط الختامي لتخسر المجموعة.

توقفت بعدها المباراة لإغلاق السقف بسبب هطول الامطار. وشهدت المجموعة الثانية كسرًا من كل لاعبة لتلجآن الى شوط كسر التعادل تقدمت فيه سفيتولينا 4-1. إلا أنها لم تحافظ على الافضلية لتفوز البولندية بست نقاط مقابل واحدة من أصل آخر سبع وتعادل المباراة.

هيمنت الاوكرانية على المجموعة الحاسمة كاسرة إرسال البولندية مرتين مستفيدة من أخطائها المباشرة لتنهيها 6-2.

أنهت البولندية التي أنقذت نقطتين حاسمتين في ثمن النهائي ضد السويسرية بليندا بنتشيتش، المباراة مع 41 خطأ مباشرًا مقابل 25 للاوكرانية التي حققت 25 ضربة قاضية مقابل 37 لشفيونتيك.

تلعب مع فوندروشوفا، المصنفة 42 عالميًا، في نصف النهائي الفائزة على الاميركية جيسيكا بيغولا الرابعة 6-4، 2-6، 6-4.

© 2023 AFP