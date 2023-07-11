طواف فرنسا: بلباو ينهي جفاف إسبانيا بفوزه بالمرحلة العاشرة

ايسوار (فرنسا) (أ ف ب) – فاز بيّو بلباو بالمرحلة العاشرة من طواف فرنسا الثلاثاء، ليصبح أول إسباني منذ خمس سنوات يفوز بمرحلة في أكبر حدث للدارجات الهوائية في العالم.

© آن-كريستين بوجولا / ا ف ب

الاسباني بيّو بلباو بعد فوزه بالمرحلة العاشرة من طواف فرنسا للدارجات الهوائية في 11 تموز/يوليو 2023

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عبر المتنافسون الرئيسيون على صدارة الترتيب العام خط النهاية سويًا بعد قرابة ثلاث دقائق من بلباو.

كان عمر فرايلي آخر إسباني يفوز في مرحلة في طواف فرنسا في عام 2018. أهدى بلباو الفوز للسويسري جينو مادير، زميله في فريق "بحرين فيكتوريوس" الذي توفي الشهر الماضي بحادث في طواف سويسرا.

قال بلباو "كان عليّ أن أحقق ذلك من أجل جينو. إنه شعور لا يصدق، لقد انتظرت سنوات من أجل ذلك. كان من الحلم أن نفوز على أرضنا لأننا بدأنا في بلباو".

سقط مايدر البالغ من العمر 26 عامًا في وادٍ ضيق وتوفي متأثرًا بإصاباته في اليوم التالي.

امتدت المرحلة على مدى 167 كلم من فولكانيا الى أيسوار في فرنسا وحافظ مع نهايتها حامل اللقب الدنماركي يوناس فينغيغارد على صدارة الترتيب العام بفارق 17 ثانية عن السلوفيني تادي بوغاتشار.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة العاشرة:

1- الإسباني بيّو بلباو 3:52.34 ساعات

2- الالماني جورج زيمرمان التوقيت ذاته

3- الاسترالي بن أوكونور التوقيت ذاته

4- اللاتفي كريستس نيلاندز التوقيت ذاته

5- الكولومبي يوهان إستيبان تشافيس التوقيت ذاته

- الترتيب العام:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 42:33.13 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 17 ثانية

3- الاسترالي جاي هيندلي بفارق 2:40 دقيقة

4- الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 4:22 د

5- الإسباني بيّو بلباو بفارق 4:34 د

© 2023 AFP