ميسي يصل الى فلوريدا تمهيدًا لانتقاله رسميًا الى إنتر ميامي

فورت لودردايل (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – وصل النجم الأرجنتيني بطل العالم ليونيل ميسي إلى فلوريدا، الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقاله إلى نادي إنتر ميامي.

© شاندن خانا / ا ف ب

مشجعون للارجنتيني ليونيل ميسي ينتظرون وصوله في ملعب "دي آر في بي أن كاي" في فورت لوديردايل في فلوريدا في 11 تموز/يوليو 2023

إعلان اقرأ المزيد

وأظهرت مشاهد تلفزيونية لشبكة "اي أس بي أن" ميسي وأفراد عائلته يخرجون من طائرة خاصة في مطار صغير مجاور لاستاد إنتر ميامي في فورت لودردايل.

بدأ المشجعون بالتجمع في الملعب في وقت مبكر من الصباح قبل موعد وصوله المرتقب.

ومن المتوقع أن يوقّع بطل مونديال قطر 2022 على عقد لمدة عامين ونصف ستبلغ قيمته 60 مليون دولار سنويًا وفقًا للتقارير، قبل تقديمه للجماهير خلال حفل رسمي في الاستاد يوم الأحد.

وقال ميسي في مقابلة مع البرنامج التلفزيوني الأرجنتيني "يافي ألا ايتيرنيداد" بُثت الثلاثاء "نحن سعداء بالقرار الذي اتخذناه. مستعد ومتشوق لمواجهة التحدي الجديد، التغيير الجديد".

تابع "لن تتغير عقليتي وسأحاول أينما كنت أن أبذل قصارى جهدي لنفسي وللنادي الجديد ومواصلة تقديم الأداء على أعلى مستوى".

سيكون ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل الى الدوري الاميركي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه الذي وصل الى نيويورك كوزموس في عام 1975.

من المتوقع أن يساهم وصوله في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية للدوري الأميركي على منصة آبل تي في. كما ارتفعت أسعار تذاكر المباريات التي من المحتمل أن يشارك فيها.

سيلتحق به زميله السابق في برشلونة الاسباني سيرجيو بوسكيتس فيما سيتولى الارجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، مدرب المنتخب الوطني والنادي الكاتالوني السابق، الاشراف على الفريق.

وقال مالك أكثرية حصص النادي خورخي ماس ان النادي قد يجري بين "ثلاثة وخمسة تعاقدات" خلال فترة الانتقالات الحالية.

كما من المتوقع أن يلتحق بالفريق الذي يملكه بالشراكة نجم إنكلترا ومانشستر يونايتد السابق ديفيد بيكهام، زميل ميسي وبوسكيتس السابق في برشلونة الظهير الايسر جوردي ألبا.

قد يخوض الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات مباراته الاولى مع إنتر ميامي ضد كروس أسول المكسيكي ضمن منافسات "كأس الدوريين" (Leagues Cup) التي ينظمها الدوريان الاميركي والمكسيكي.

ويحتل إنتر ميامي ذيل ترتيب المنطقة الشرقية والـ28 بين 29 ناديًا في الدوري الأميركي.

© 2023 AFP