ويمبلدون: ديوكوفيتش الى نصف النهائي الـ46 الكبير وسفيتولينا تقصي شفيونتيك

لندن (أ ف ب) – بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب في النسخ الاربع الاخيرة، نصف نهائي بطولة كبرى للمرة الـ46 في مسيرته معادلا الرقم القياسي، بوصوله للمرة الثانية عشرة الى المربع الاخير في بطولة ويمبلدون الثلاثاء، فيما أقصت الاوكرانية ايلينا سفيتولينا البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميًا.

© دانيال ليل / ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، امام الروسي أندري روبليف في 11 تموز/يوليو 2023

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وتغلب ديوكوفيتش على الروسي أندري روبليف السابع معوضًا تأخره بمجموعة الى فوز 4-6، 6-1، 6-4، 6-3.

وعادل الرقم القياسي في نصف نهائي البطولات الكبرى الذي يحمله السويسري روجيه فيدرر، حامل لقب ويمبلدون ثماني مرات قياسية والذي يطمح الصربي لمعادلته هذا العام.

قال بعد خوضه مباراته الرقم 400 في البطولات الكبرى تعليقًا على كونه دائمًا المرشح للفوز في لندن "أحب ذلك. أي لاعب يريد التواجد في موقع حيث يرغب الجميع في هزيمته. الضغط لا يتوقف في كل مرة أدخل أرض الملعب. يريدون تحقيق ذلك لكنه لن يحصل".

يلعب في المربع الاخير ضد الايطالي يانيك سينر الثامن عالميًا، في إعادة لربع نهائي العام الماضي عندما عوّض الصربي تأخره بمجموعتين نظيفتين الى فوز 3-2.

حافظ "دجوكر" على سجله المثالي على الملعب الرئيسي في ويمبلدون حيث لم يخسر أي مباراة منذ العام 2013 محققًا فيه فوزه الـ44 تواليًا والـ33 تواليًا في ويمبلدون بشكل عام.

ويسعى ديوكوفيتش نحو لقبه الرابع والعشرين في بطولات الغراندسلام ليعادل الرقم القياسي لعدد الالقاب الكبرى لدى الرجال والسيدات الذي تحمله الاسترالية مارغاريت كورت.

وهو الفوز الـ91 للصربي في 101 مباراة في ويمبلدون حيث يسعى الى اللقب الخامس تواليًا ما سيتركه على بعد لقب الولايات المتحدة المفتوحة في أيلول/سبتمبر ليصبح أول لاعب منذ العام 1969 يرفع كؤوس البطولات الأربع الكبرى في عام واحد.

ولم يخسر ديوكوفيتش (36 عامًا) في الملعب الرئيسي منذ نهائي 2013، كما أنه لم يخسر في ويمبلدون منذ سقوطه في ربع النهائي عام 2017.

من جهته، سقط روبليف للمرة الثامنة في ربع نهائي بطولة كبرى ويستمر بحثه عن أول نصف نهائي، وهذه الهزيمة الرابعة ضد الصربي في خمس مواجهات بعد أن خسر أيضًا ضده في ربع نهائي أستراليا المفتوحة مطلع العام.

سفيتولينا تقصي شفيونتيك

وخرجت شفيونتيك من الدور ربع النهائي بسقوطها أمام سفيتولينا (76) المشاركة ببطاقة دعوة والعائدة الى المنافسات منذ ثلاثة أشهر فقط بعد إجازة الامومة، بنتيجة 7-5، 6-7 (5/7)، 6-2.

الاوكرانية ايلينا سفيتولينا خلال الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، امام البولندية ايغا شفيونتيك في 11 تموز/يوليو 2023 © دانيال ليل / ا ف ب

ولا تزال شفيونتيك المتوجة بأربعة ألقاب كبرى تبحث عن لقب أول على العشب اللندني، في حين عادلت سفيتولينا أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى وضربت موعدًا في نصف النهائي مع التشيكية ماركيتا فوندروشوفا.

قالت بعد الفوز "في ذهني، لا أعرف ماذا يحصل. إنها لحظة لا تُصدق. لو قلتم لي قبل البطولة إنني سأصل الى نصف النهائي، لقلت إنكم مجانين".

أطاحت في طريقها الى نصف النهائي أربع متوجات ببطولات كبرى هن الاميركيتان فينوس وليامس وصوفيا كينن، البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا في مواجهة مشحونة رياضيًا وسياسيًا في ثمن النهائي وشفيونتيك.

وسبق أن خاضت سفيتولينا (28 عامًا) نصف نهائي بطولة كبرى مرتين، في ويمبلدون 2019 والولايات المتحدة المفتوحة العام ذاته.

وغابت الاوكرانية عن المنافسات منذ نيسان/أبريل من العام الماضي بسبب مشاكل صحية، بما فيها في الظهر، وإرهاق ذهني بسبب غزو روسيا لبلادها.

أعلنت لاحقًا حملها من لاعب كرة المضرب الفرنسي غايل مونفيس وأنجبت ابنتها في تشرين الاول/أكتوبر من العام الماضي قبل أن تعود الى المنافسات في نيسان/أبريل هذه السنة وتتمكن من بلوغ ربع نهائي رولان غاروس.

أما شفيونتيك المتوجة الشهر الماضي برولان غاروس، بلغت هذا العام ربع نهائي ويمبلدون للمرة الاولى بعد أن كانت أفضل نتيجة لها ثمن نهائي العام 2021.

وهذا الفوز الاول لسفيتولينا على شفيونتيك في ثاني مواجهة بينهما بعد فوز الاخيرة في ربع نهائي دورة روما 2021.

أنهت البولندية التي أنقذت نقطتين حاسمتين في ثمن النهائي ضد السويسرية بليندا بنتشيتش، المباراة مع 41 خطأ مباشرًا مقابل 25 للاوكرانية التي حققت 25 ضربة قاضية مقابل 37 لشفيونتيك.

تلعب مع فوندروشوفا، المصنفة 42 عالميًا، في نصف النهائي الفائزة على الاميركية جيسيكا بيغولا الرابعة 6-4، 2-6، 6-4.

وعادت وصيفة رولان غاروس 2019 من تأخر 4-1 في المجموعة الحاسمة لتفوز وتحرم بيغولا من بلوغ نصف نهائي بطولة كبرى للمرة الاولى في مسيرتها.

سينر الى أول نصف نهائي كبير

وبلغ سينر، المصنف ثامنًا عالميًا، أول نصف نهائي بطولة كبرى في مسيرته بفوزه على الروسي رومان سافيولين (92) 6-4، 3-6، 6-2، 6-2 في ربع النهائي.

قال ابن الـ21 عامًا "من الواضح أن المباراة كانت صعبة. كنت متقدمًا بكسر للإرسال في المجموعة الثانية، لكني تراجعت ذهنيًا قليلا وهذه مسألة نعمل عليها كثيرًا، لذا أنا سعيد بردة فعلي في المجموعتين التاليتين".

وكان سينر تقدم في ربع نهائي العام الماضي بمجموعتين نظيفتين ضد ديوكوفيتش على العشب اللندني، قبل أن يخسر المجموعات الثلاث تواليًا ومعها المباراة.

© 2023 AFP