إصابة عناصر في حزب الله بنيران إسرائيلية قرب الحدود في جنوب لبنان (مصدر أمني)

بيروت (أ ف ب) – أصيب ثلاثة عناصر من حزب الله بجروح الأربعاء بنيران إسرائيلية في قرية عند حدود لبنان والدولة العبرية، وفق ما أفاد مصدر أمني في جنوب لبنان وكالة فرانس برس.

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الدخان يتصاعد من موقع قصف إسرائيلي في الحقول الممتدة ما بين كفر شوبا وحلتا في جنوب لبنان في 6 تموز/يوليو 2023

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وأكدت ثلاثة مصادر أخرى مطلعة على ما حدث لوكالة فرانس برس وقوع إصابات في صفوف حزب الله في حدث أمني مع إسرائيل في قرية حدودية، فيما لم يصدر عن حزب الله أي بيان رسمي بشأن الحادث الذي لم تتضح معالمه بعد.

وقال المصدر الأمني في جنوب لبنان "أصيب ثلاثة عناصر من حزب الله جراء نيران إسرائيلية قرب الحدود".

وأوضح أحد المصادر المطلعة على الحادث أن الجيش الإسرائيلي "رمى قنبلة صوتية"، مشيرا إلى أن الإصابات في صفوف عناصر حزب الله "طفيفة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن "عدد من المشتبه بهم اقتربوا من السياج الأمني الشمالي وحاولوا تخريبه في المنطقة"، مشيراً إلى أن قواته "رصدت المشتبه بهم واستخدمت وسائل لإبعادهم".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه لم يتمكن من تحديد هوية "المشتبه بهم".

ومن المقرر أن يلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله كلمة متلفزة مساء الأربعاء لمناسبة الذكرى السابعة عشرة لاندلاع حرب تموز/يوليو 2006 مع إسرائيل.

وأتى حادث الأربعاء بعد أقل من أسبوع على إطلاق الجيش الإسرائيلي عدة قذائف باتجاه الأراضي اللبناني رداً على صاروخ مضاد للدبابات قال إنه أطلق من لبنان وانفجر قرب الحدود.

وقبل أكثر من أسبوعين أعلن حزب الله إسقاط مسيّرة إسرائيلية بعد اختراقها الحدود الجنوبية.

وعادة ما تخرق الطائرات الحربية والمسيّرات الإسرائيلية الأجواء اللبنانية، كما يرسل حزب الله بين الحين والآخر بدوره مسيّرات باتجاه الجانب الآخر من الحدود.

ويعدّ حزب الله لاعباً رئيسياً على الساحة السياسية في لبنان، ويمتلك ترسانة أسلحة ضخمة تتضمن صواريخ دقيقة طالما حذرت إسرائيل منها.

ولبنان وإسرائيل رسمياً في حالة حرب. وشهد لبنان العام 2006 حرباً دامية بين إسرائيل وحزب الله استمرت 33 يوماً وقتل خلالها 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 إسرائيلياً معظمهم جنود.

© 2023 AFP