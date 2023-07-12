الشرطة الكينية تفرّق بقنابل الغار المسيل للدموع احتجاجات للمعارضة

نيروبي (أ ف ب) – استخدمت الشرطة الكينية الأربعاء الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين تحدّوا قرار السلطات بمنع التّجمعات تلبية لدعوة المعارضة للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

© توني كارومبا / ا ف ب

متظاهرون يرشقون الحجارة على مركبة للشرطة في نيروبي في 7 تموز/يوليو 2023

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وأُغلقت المتاجر بينما فرضت الشرطة إجراءات أمنية مشدّدة في العاصمة نيروبي. وفي ماتاري، مدينة الصفيح الفقيرة في العاصمة، أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين رشقوها بالحجارة. كذلك، استخدمت الشرطة هذه القنابل في ميناء مدينة مومباسا(جنوب) لتفريق المتظاهرين.

واتهم المعارض الكيني المخضرم رايلا أودينغا، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، الشرطة بـ"إطلاق النار وإصابة المتظاهرين وقتلهم"، خصوصاً في نيروبي. ويقف أودينغا وراء هذه التحرّكات، وكان قد ترشّح عدّة مرّات للرئاسة.

وأضاف "قلنا دائماً إن هذه التجمّعات تبقى سلمية إلى أن تقرّر الشرطة تفريقها بالرصاص والغاز المسيل للدموع".

وتأتي هذه الأحداث بعد أيام من احتجاجات دامية أخرى ضدّ حكومة الرئيس ويليام روتو في عدّة مدن في جميع أنحاء البلاد. وقُتل خلالها ستة أشخاص على الأقل، وفقاً لوزارة الداخلية، بينما ندّدت منظمات غير حكومية بقمع الشرطة العنيف.

وكان قائد الشرطة الوطنية منع الثلاثاء التظاهرات التي دعت إليها المعارضة لأنّها لم تُعلِم السلطات بها، ودعا السكان إلى عدم الانضمام إلى هذه "التجمعات غير القانونية".

تظاهرات أسبوعية

وجرت تظاهرات يوم الجمعة الماضي في مدن عدّة ضدّ حكومة الرئيس ويليام روتو بدعوة من زعيم المعارضة ريلا أودينغا.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على موكب أودينغا في نيروبي، واستخدمتها أيضًا لتفريق تظاهرات في مومباسا (جنوب) وكيسومو (غرب).

وأكّد نشطاء السبت أنّ الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على ممثلين للمجتمع المدني، من بينهم رئيس القضاة السابق ويلي موتونجا، حين كانوا يطالبون بالإفراج عن عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات.

وقال دينيس اونيانغو المتحدث باسم أودينغا لوكالة فرانس برس، إنّ "أنشطتنا محمية بموجب الدستور الذي يضمن حقوق الاحتجاج والتظاهر والتجمّع والتعبير عن المطالب".

ويعتزم تحالف أزيميو بزعامة ريلا أودينغا، الذي هُزم أمام روتو خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في آب/أغسطس 2022 والتي يقول إنّها "سُرقت" منه، تنظيم تظاهرات كل أسبوع ضد السياسة التي تنتهجها حكومة ويليام روتو.

غير أنّ العديد من الكينيين الذين تضرّروا بشدّة من ارتفاع الأسعار والضرائب، يقولون إنّهم لا يستطيعون تحمّل الاضطرابات الناجمة عن الاحتجاجات، ولا يرون أيّ تحسّن في وضعهم على المدى القصير.

"لا شيء يتغيّر"

وقال روث نياكوندي (41 عاماً) وهو عامل تنظيف، لوكالة فرانس برس عشية التظاهرات الجديدة، "في السابق، كنت أنتظر التظاهرات، كنت أعتقد أنّ هذه هي الطريقة الوحيدة لإسماع صوتنا، لا شيء يتغيّر، بل إنّه يزداد سوءاً".

وقال لاميك موانجي (34 عاماً) وهو تاجر من نيروبي أغلق متجر الإلكترونيات الخاص به لهذا اليوم، في حديث لوكالة فرانس برس، "كلّنا نعرف كيف سينتهي الأمر، لقد هجرنا الشوارع والشرطة تسيّر دوريات في المدينة. أريد فقط أن أعود إلى المنزل ومشاهدة ما سيحدث على التلفزيون".

بين آذار/مارس وأيار/مايو، نظّم تحالف المعارضة تظاهرات مناهضة للحكومة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، وفقاً للسلطات.

وأصدر روتو، في بداية تمّوز/يوليو، قانوناً مالياً استحدث ضرائب جديدة، بالرغم من انتقادات المعارضة والمواطنين المتضررين من معدلات التضخم المرتفعة.

وينصّ القانون على زيادة الضريبة على الوقود من 8 إلى 16 في المئة، بالإضافة إلى فرض ضريبة على الأجور من أجل تمويل برنامج إسكان منخفض التكلفة.

وكانت هذه الضريبة مقرّرة في البداية بنسبة 3 في المئة لكنّها خفّضت لاحقاً إلى النصف.

ستر-هو-امو-ديغ/ناش/نور

© 2023 AFP