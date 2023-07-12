بطولة ويمبلدون: جابر تثأر من ريباكينا لتواجه سابالينكا في نصف النهائي

لندن (أ ف ب) – ثأرت التونسية أنس جابر المصنفة سادسة من الكازخستانية إيلينا ريباكينا الثالثة وجردتها من لقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بالفوز عليها 6-7 (5-7) و6-4 و6-1 الأربعاء في ربع النهائي.

© سيباستيان بوزون / ا ف ب

التونسية أنس جابر خلال مباراتها مع الكازخستانية إيلينا ريباكينا في ربع نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب. ويمبلدون، جنوب غرب لندن، في 12 تموز/يوليو 2023

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وتواجهت اللاعبتان العام الماضي في المباراة النهائية وخرجت حينها ريباكينا منتصرة بثلاث مجموعات لتحرز لقبها الكبير الأول والوحيد، لكن جابر ردت اعتبارها الأربعاء وبلغت نصف النهائي الكبير الثالث لها حيث ستواجه البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية والفائزة على الأميركية ماديسون كيز.

وجاء مواجهة الأربعاء معاكسة لتلك التي جمعت اللاعبتين في نهائي العام الماضي، إذ حينها كانت المجموعة الأولى من نصيب جابر قبل أن تخسر الثانية والثالثة.

وقالت جابر إنها "سعيدة جداً بالأداء الذي قدمته. كان هناك الكثير من المشاعر، لاسيما في مواجهة لاعبة تُرسِلُ بشكل جيد جداً... أنا سعيدة لأني قمت بكل شيء، صرخت، غضبت ثم تحليت بالهدوء وركزت. أمل أن أتمكن من التحكم بمشاعري بهذه الطريقة في المباراتين المقبلتين (نصف النهائي وبعدها النهائي في حال وصلت اليه)".

وبهذا الانتصار الذي تحقق في ساعة و53 دقيقة، كسرت التونسية البالغة 28 عاماً التعادل بين اللاعبتين من حيث المواجهات المباشرة وحققت انتصارها الثالث على ابنة الـ24 عاماً في خمس مواجهات.

وستكون بعدها أمام مواجهة صعبة أخرى ضد سابالينكا التي تتفوق على التونسية من حيث المواجهات المباشرة بثلاثة انتصارات مقابل هزيمة واحدة كانت في أول لقاء بينهما عام 2020 في الدور الثالث لبطولة رولان غاروس.

البداية لصالح ريباكينا

وبدأت ريباكينا اللقاء بقوة فخسرت جابر إرسالها في الشوط الرابع من دون أن تكسب أي نقطة لتتأخر 1-3، لكنها ردت سريعًا التحية بالطريقة ذاتها حارمة منافستها من كسب أي نقطة على شوط إرسالها لتقلص النتيجة الى 2-3 قبل أن تعادل 3-3.

فازت بعدها كل لاعبة بكل من شوطيها على الارسال قبل أن تكسر التونسية في الحادي عشر وتتقدم 6-5 وتكون الفرصة سانحة لحسم المجموعة على إرسالها.

لكن جابر لم تفلح في ذلك وأخفقت في فرصة أتيحت لها لكسب المجموعة عندما تقدمت بالافضلية على منافستها، قبل ان تتمكن الكازخستانية من رد الكسر وتلجأ اللاعبتان الى شوط كسر التعادل حسمته الاخيرة لصالحها 7-5.

بدأت جابر الثانية بقوة وتقدمت 1-0 سريعًا على إرسالها قبل أن تتاح أمامها ثلاث فرص لكسر إرسال منافستها عندما تقدمت 40-0. لكن الكازخستانية عادت من بعيد بفضل إرسالها القوي لتعادل الارقام.

حافظت كل لاعبة على شوط إرسالها، وأنقذت جابر ثلاث كرات حاسمة في الخامس، قبل أن تتمكن من كسر منافستها في الشوط العاشر والاخير وتخطف المجموعة الثانية التي ارتكبت فيها 3 أخطاء مباشرة فقط.

وبدأت التونسية المجموعة الثالثة الحاسمة من حيث أنهت الثانية، إذ انتزعت الشوط الثاني على إرسال منافستها وتقدمت 2-0 ثم 3-0، وأنقذت بعدها نفسها من خسارة إرسالها في الشوط الخامس وتقدمت 4-1 ثم 5-1 بعدما انتزعت شوطاً آخر من ريباكينا، قبل أن تحسم المجموعة والمباراة على إرسالها.

سابالينكا في نصف النهائي للمرة الثانية

وبدورها، بلغت سابالينكا، بطلة أستراليا المفتوحة، نصف النهائي للمرة الثانية في مسيرتها بفوزها على كيز 6-2 و6-4.

البيلاروسية أرينا سابالينكا بعد فوزها على الاميركية ماديسون كيز في ربع نهائي بطولة ويمبلون في 12 تموز/يوليو 2023 © غلين كيرك / ا ف ب

وبعد أن غابت عن نسخة العام الماضي بسبب حظر اللاعبين الروس والبيلاروس إثر الحرب على أوكرانيا، عادلت المصنفة ثانية عالميًا أفضل نتيجة لها على العشب اللندني التي حققتها العام قبل الماضي بوصولها الى المربع الذهبي.

قالت بعد الفوز "من الرائع العودة الى نصف النهائي هنا وآمل أن أتمكن من تحقيق نتيجة أفضل من المرة الماضية. المباراة كانت صعبة، إنها لاعبة قوية".

تابعت مازحة متوجهة الى الجمهور "شكرًا على الاجواء. رغم انكم شجعتموها اكثر، استمتعت باللعب امامكم".

وستخوض سابالينكا نصف نهائي بطولة كبرى للمرة السادسة في مسيرتها، علمًا أنها نجحت مرة واحدة في بلوغ النهائي عندما حققت لقب أستراليا المفتوحة مطلع العام.

أما كيز، وصيفة الولايات المتحدة المفتوحة 2017، فتبقى أفضل نتيجة لها في ويمبلدون ربع النهائي هذا العام و2015.

© 2023 AFP