بطولة ويمبلدون: ألكاراس الى نصف النهائي لمواجهة مدفيديف

لندن (أ ف ب) – واصل الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أول عالمياً، مشواره الأفضل في بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، ببلوغه الأربعاء الدور نصف النهائي حيث سيتواجه مع الروسي دانييل مدفيديف.

© سيباستيان بوزون / ا ف ب

الاسباني كارلوس ألكاراس خلال مباراته مع الدنماركي هولغر رونه في ربع نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب. ويمبلدون، جنوب غرب لندن، في 12 تموز/يوليو 2023

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وحجز الإسباني البالغ 20 عاماً معقده في دور الأربعة بعدما حسم مواجهته مع الدنماركي هولغر رونه السادس الذي يبلغ أيضاً 20 عاماً، وذلك بالفوز عليه بثلاث مجموعات 7-6 (7-3) و6-4 و6-4 في ساعتين و20 دقيقة.

وعلى غرار مدفيديف الذي لم يذهب سابقاً أبعد من الدور الرابع على ملاعب نادي عموم إنكلترا، يعتبر الوصول الى دور الأربعة أفضل نتيجة لألكاراس بعدما انتهى مشواره عند الدورين الثاني والرابع في العاميين الماضيين.

وسيخوض الإسباني المتوج بطلاً لفلاشينغ ميدوز العام الماضي خلفاً لمدفيديف الذي غاب عن البطولة لمنع الروس والبيلاروس من المشاركة بسبب غزو أوكرانيا، غمار نصف النهائي للمرة الثانية توالياً في البطولات الكبرى، على أمل ألا يتكرر مشهد رولان غاروس حين خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وفي ثاني مواجهة له مع رونه بعد تلك التي جمعتهما الموسم الماضي في ربع نهائي دورة باريس الالف للماسترز حين انسحب الإسباني بسبب الإصابة، لم يجد ألكاراس صعوبة كبرى في حسم لقائه مع الدنماركي باستثناء المجموعة الأولى التي احتاج فيها الى شوط فاصل لكسر التعادل.

وبذلك، حرم ألكاراس منافسه الدنماركي من بلوغ نصف النهائي في ثاني مشاركة له فقط في البطولة الإنكليزية التي ودعها الموسم الماضي من الدور الأول، ومنعه من الوصول الى دور الأربعة لأول مرة في البطولات الكبرى.

والآن تنتظره مواجهة حامية مع مدفيديف الذي أقصى الإسباني من الدور الثاني للبطولة الإنكليزية عام 2021 قبل أن يرد ألكاراس اعتباره في نهائي دورة إنديان ويلز الألف نقطة للماسترز هذا العام.

وخلافاً لألكاراس الذي لم يواجه تهديداً كبيراً من رونه باستثناء المجموعة الأولى، عانى مدفيديف الأمرين لمواصلة مشواره بفوزه بشق النفس على الأميركي المغمور كريستوفر يوبانكس 6-4 و1-6 و4-6 و7-6 (7-4) و6-1.

وبدا الروسي في طريقه لفوز سهل على حساب منافس أميركي لم يتجاوز سابقاً التصفيات في ملاعب نادي عموم إنكلترا، بعدما أنهى المجموعة الأولى بسهولة 6-4.

لكن معاناته المعتادة على العشب عادت لتطارده، فخسر المجموعة الثانية من دون أي مقاومة تذكر 1-6 ثم الثالثة 4-6، قبل أن تلعب خبرته دوراً في حسم الرابعة بشوط فاصل.

واحتكم اللاعبان الى مجموعة خامسة حاسمة تسيّدها مدفيديف تماماً منذ البداية بتقدمه 4-0 ثم 5-1 قبل حسمها 6-1 على إرسال منافسه، منهياً اللقاء في ساعتين و57 دقيقة.

الروسي دانييل مدفيديف خلال مباراته مع الأميركي كريستوفر يوبانكس في الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون في كرة المضرب. ويمبلدون، جنوب غرب لندن، في 12 تموز/يوليو 2023 © غلين كيرك / ا ف ب

وسيخوض الروسي بالتالي غمار نصف النهائي للمرة السادسة في البطولات الكبرى التي أحرز أحد ألقابها مرة واحدة عام 2021 في فلاشينغ ميدوز الأميركية حيث وصل الى النهائي أيضاً عام 2019 ونصف النهائي بعدها بعام.

وبالنسبة ليوبانكس، ابن الـ27 عاماً المصنف 43 عالمياً، فمشاركته الأولى في القرعة الرئيسية لويمبلدون ستبقى تاريخية، لأنه لم يسبق له الذهاب أبعد من الدور الثاني في أي من مشاركاته الثماني السابقة في البطولات الكبرى (خرج من الدور الأول سبع مرات وبلغ الدور الثاني مرة واحدة).

© 2023 AFP