تصفيات مونديال 2026: قرعة مختلفة تتيح وصول تسعة منتخبات على الأقل

جوهانسبرغ (أ ف ب) – تكشف قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026 في كرة القدم الخميس في أبيدجان، مصير 54 منتخباً من بينها المغرب صاحب المفاجأة النارية في مونديال قطر الأخير عندما بلغ نصف النهائي.

© أود أندرسن / ا ف ب/ارشيف

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ستوزّع القرعة، المقررة الساعة 15 بتوقيت غرينيتش قبل ساعات من الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي في العاصمة الايفوارية، المنتخبات الـ54 على تسع مجموعات من ستة منتخبات، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات الموسعة والتي ستضم 48 منتخباً بدلاً من 32.

أما أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعتها، فيتبارز المتأهل عنها اثر ملحق قاري، مع خمسة منتخبات في ملحق دولي لضمان مقعد إضافي في المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحال ضمان المنتخب الإفريقي هذا المقعد الإضافي، سيرتفع عدد ممثلي القارة إلى عشرة، مقابل خمسة في نهائيات العام الماضي في قطر.

وكان المغرب أصبح أول منتخب إفريقي يبلغ نصف النهائي، بتغلبه على أمثال إسبانيا والبرتغال، بعد أن تصدر مجموعة قوية تضم كرواتيا وبلجيكا، قبل أن يسقط أمام الوصيفة فرنسا ثم يحتل المركز الرابع.

ومثّل إفريقيا في نهائيات قطر كل من المغرب، الكاميرون، السنغال، غانا وتونس. كانت السنغال الوحيدة رافقت المغرب إلى دور الـ16، قبل ان تخسر أمام إنكلترا بثلاثية نظيفة.

ومن بين المنتخبات التسعة في الوعاء الأول، هناك مصر محمد صلاح وجزائر رياض محرز بالاضافة إلى نيجيريا ومالي وساحل العاج، ووحدها غانا من المشاركين في المونديال الاخير وقعت في المستوى الثاني.

واحتسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) الصادر في حزيران/يونيو لتحديد المستويات الست، فكانت غانا في المركز الحادي عشر.

وكانت مالي أكبر المستفيدين من التصنيف، إذ فقزت إلى الثامن بعد فوزها على الكونغو برازافيل 2-0 في تصفيات أمم إفريقيا.

وسيتيح الحلول بين التسعة الأوائل تفادي منتخبات الصفوة، على غرار المغرب والسنغال التي غاب عنها نجمها ساديو مانيه في المونديال الأخير.

وفيما ستدخل المنتخبات الـ54 التصفيات، نجت زمبابوي من ايقاف فيفا منذ شباط/فبراير 2022، بسبب تدخلات سياسية في كرة القدم، بعد أن رُفع الحظر عنها الإثنين.

واستبعدت زمبابوي عن تصفيات مونديال 2018 لاخفاقها في تسديد رواتب المدرب السابق البرازيلي جوزيه كلاوديني جورجيني.

وجاء الحظر المفروض عليها العام الماضي في أعقاب قرار من لجنة الرياضة والترفيه في الدولة الإفريقية بتعليق عضوية مجلس إدارة اتحاد زمبابوي لكرة القدم بسبب تهم مختلفة، بما في ذلك الكسب غير المشروع والاحتيال والاعتداء الجنسي على الحكمات.

وفي ما يأتي المستويات الستة:

المستوى الأول: المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، ساحل العاج

المستوى الثاني: بوركينا فاسو، غانا، جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، جمهورية الكونغو الديموقراطية، غينيا، زامبيا، الغابون، غينيا الاستوائية

المستوى الثالث: أوغندا، بنين، موريتانيا، كينيا، الكونغو، مدغشقر، غينيا بيساو، ناميبيا، أنغولا

المستوى الرابع: موزامبيق، غامبيا، سيراليون، توغو، تنزانيا، زمبابوي، جمهورية إفريقيا الوسطى، ملاوي، ليبيا

المستوى الخامس: النيجر، جزر القمر، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، بوتسوانا، ليبيريا

المستوى السادس: ليسوتو، جنوب السودان، موريشيوس، تشاد، سان تومي وبرينسيبي، جيبوتي، سيشل، إريتريا، الصومال

© 2023 AFP