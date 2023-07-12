خامنئي يتهم الغربيين بتعريض حياة الأوكرانيين للخطر

طهران (أ ف ب) – اتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأربعاء الدول الغربية بتعريض حياة الأوكرانيين للخطر خدمة لمصالح الشركات الأميركية التي تبيع أسلحة لكييف.

© - / مكتب المرشد الاعلى الايراني/اف ب

المرشد الايراني علي خامنئي متحدثا الى علماء وخبراء وصناعيين خلال معرض عن الصناعة النووية الايرانية في طهران في 11 حزيران/يونيو 2023

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قال خامنئي في كلمة ألقاها أمام علماء ورجال دين في طهران إن الغربيين "يدفعون بأمة مثل أوكرانيا (...) للقتال لملء جيوب شركات تصنيع الأسلحة الأميركية".

وأكد أن على "الأوكرانيين أن يقاتلوا ويُقتَلوا لكي تُباع أسلحة".

ورأى أن الحرب في أوكرانيا هي الدليل على "استمرار السلوك الاستعماري والمفترس للغرب".

على هامش اجتماعات قمّة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، تعهّدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، بريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، الأربعاء تقديم دعم عسكري "طويل الأمد" لأوكرانيا، لمساعدتها على التصدّي للغزو الروسي لأراضيها.

تقول إيران التي تقاربت مع موسكو في الأشهر الأخيرة، إنها لا تدعم أي طرف في النزاع، لكن الولايات المتحدة تتهمها بتزويد روسيا طائرات مسيّرة ومساعدتها في بناء مصنع لانتاجها، وهو ما تنفيه طهران.

وأضاف خامنئي "أن الغرب الآن، لحسن الحظ، ضعيف أكثر من أي وقت مضى".

كذلك اتهم "مُدعيّ الديموقراطية الليبرالية الزائفين" بمواصلة الدفاع عن الاستعمار.

وأوضح أن "الفرنسيين ارتكبوا جرائم وقتلوا في الجزائر منذ أكثر من 100 عام. ربما قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص".

© 2023 AFP