رابطة الدوري الاميركي للمحترفين تصادق على قوانين جديدة

نيويورك (أ ف ب) – وافق مالكو فرق دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الثلاثاء على تغييرات في القوانين اعتبارا من الموسم المقبل أبرزها فرض عقوبة رمية جزاء على اللاعبين المخادعين عندما يقومون بالتمثيل أو ادعاء الاخطاء، وزيادة عدد تحديات المدربين لقرارات الحكام.

صورة لكرة سلة عليها شعار رابة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين خلال مباراة أورلاندو ماجيك ودنفر ناغتس في الدوري في كولورادو في التاسع من كانون الثاني/يناير 2013

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وكانت لجنة المسابقة التابعة لرابطة الدوري والتي تضم لاعبين ومدربين وحكامًا ومالكي أندية ومديرين تنفيذيين للفرق وممثلين عن الرابطة، أوصت بالإجماع بهذين التغييرين لمجلس مالكي الفرق.

وينص القانون الجديد الذي سيتم اعتماده على أساس تجريبي لموسم واحد، على أنه بحال التمثيل، الغوص، أو ادعاء الاخطاء، سيُعاقب المرتكب برمية جزاء حرّة بالاضافة إلى حيازة الكرة. ومع ذلك، لا يمكن طرد لاعب من المباراة لارتكاب خطأ من هذا القبيل.

ولن يضطر الحكام لإيقاف اللعب من أجل فرض العقوبة، إذ تُطبّق بدلاً من ذلك في فترة اللعب التالية.

وكانت رابطة الدوري حاولت عام 2012 تقليص خداع اللاعبين من خلال نظام إنذارات يتبعه غرامات، لكن نادراً ما استُخدم.

ولن تُحتسب المخالفة ضمن عدد أخطاء اللاعب في المباراة.

أما القانون الثاني، فيسمح للمدربين بالطعن في قرار التحكيم للمرة الثانية إذا تم التحقق من صحة التحدي الأول بعد مراجعة إعادة عرض الفيديو الخاص بالحالة المتنازع بشانها.

وسيتعين على الفرق الاستمرار في استخدام الوقت المستقطع لإثارة احتجاجها، لكنها لن تتمكن من القيام بذلك إذا لم يعد لديها إمكانية. وستحتفظ بالوقت المستقطع بعد التحدي الأول إذا تم قبوله، لكنها لن تحظى به للمرة الثانية سواء تم التحقق من صحة القرار الأول أم لا.

© 2023 AFP