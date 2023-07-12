طواف فرنسا: فوز رابع لفيليبسن وفينغيغارد يبقى متصدراً

مولان (فرنسا) (أ ف ب) – حقق البلجيكي ياسبر فيليبسن فوزه الرابع في النسخة الـ110 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية بعدما أنهى المرحلة الحادية عشرة في المركز الأول، فيما تمسك الدنماركي يوناس فينغيغارد حامل اللقب بالقميص الأصفر وصدارة الترتيب العام.

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وسبق للبلجيكي البالغ 25 عاماً أن فاز بالمراحل الثالثة والرابعة والسابعة من هذه النسخة، وقد رفع رصيده الإجمالي الى 6 انتصارات في الطواف الفرنسي الشهير الذي يشارك فيه للمرة الرابعة (لم ينه نسخة 2019 وحل في المركزين 109 و91 عامي 2021 و2022).

وكما كانت الحال في انتصاراته الثلاث الأولى، كان فيليبسن الأسرع مجدداً في مراحل السرعة (سبرينت) التي كانت هذه المرة لمسافة 180 كلم بين كليرمون-فيران ومولان، متقدماً بالسرعة النهائية على الهولندي ديلان غروينيفيعن والألماني فيل باوهاوس.

وأنهى فينغيغارد المرحلة في المركز الثامن عشر بفارق 17 ثانية عن فيليبسن لكنه لم يخسر أي ثانية في صدارة الترتيب العام، إذ جاء ملاحقه السلوفيني تادي بوغاتشار في المركز العشرين بنفس التوقيت، على غرار الأسترالي جاي هيندلي الثالث الذي حل في المركز الرابع والعشرين بنفس التوقيت عن منافسيه.

ويعود الدراجون الى المراحل الجبلية حين يخوضون الخميس المرحلة الثانية عشرة الممتدة من مولان حتى بيلفيّ أون بوجوليه لمسافة 169 كلم (متوسطة الصعود).

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الحادية عشرة:

1- البلجيكي باسبر فيليبسن 4:01.07 ساعات

2- الهولندي ديلان غروينيفيغن نفس التوقيت

3- الإلماني فيل باوهاوس نفس التوقيت

4- الفرنسي بريان كوكار نفس التوقيت

5- الدنماركي مادس بيدرسن نفس التوقيت

- الترتيب العام:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 46:34.27 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 17 ثانية

3- الاسترالي جاي هيندلي بفارق 2:40 دقيقة

4- الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 4:22 د

5- الإسباني بيّو بلباو بفارق 4:36 د

© 2023 AFP