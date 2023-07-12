وزير الخارجية التايلاندي التقى الزعيمة البورمية سو تشي للمرة الأولى منذ انقلاب 2021

جاكرتا (أ ف ب) – أعلن وزير الخارجية التايلاندي الأربعاء أنه اجتمع مع الزعيمة البورمية المخلوعة أونغ سان سو تشي الأسبوع الماضي، في أول لقاء يعلن عنه لها مع مبعوث أجنبي منذ اعتقالها في أعقاب انقلاب 2021.

© يي أونغ ثو / ا ف ب/ارشيف

زعيمة المعارضة البورمية أونغ سان سو تشي خلال مشاركتها في اجتماع لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، في رانغون في 20 حزيران/يونيو 2015

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وقال وزير الخارجية دون برامودويناي في تصريحات لصحافيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، "كان هناك اجتماع وكانت بصحة جيدة وكان اجتماعا جيدا".

وسو تشي معتقلة منذ الانقلاب في الأول من شباط/فبراير 2021 الذي أغرق البلد الواقع بجنوب شرق آسيا في الفوضى.

ووُجه إلى حائزة جائزة نوبل البالغة 78 عاما في وقت لاحق عدد من الاتهامات وفرضت عليها محكمة شكلها العسكريون أحكاما بالسجن 33 عاما في المجموع، في محاكمات نددت بها جماعات حقوقية واعتبرته صورية.

وأكد الوزير التايلاندي أنه التقى سو تشي الأحد. وأضاف أنها دعت إلى استئناف المحادثات لانهاء الأزمة، مضيفا "شجعت على الحوار".

وقال إنه دعا إلى "التحاور مع السلطة في نايبيداو"، في إشارة إلى المجموعة العسكرية الحاكمة في العاصمة.

ظهرت سو تشي مرة واحدة فقط منذ الانقلاب، في صور مغبشة نشرتها السلطات، من محكمة شبه خالية في العاصمة التي بناها الجيش.

ورفضت السلطات العسكرية طلبات متكررة من دبلوماسيين أجانب للقاء سو تشي، وفي معظم جلسات محاكماتها مُنع محاموها من التحدث لوسائل الإعلام.

في حزيران/يونيو العام الماضي نُقلت من الإقامة الجبرية في نايبداو إلى سجن انفرادي.

© 2023 AFP