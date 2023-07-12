وفاة الروائي الفرنسي التشيكي ميلان كونديرا عن 94 عاما

أعلن التلفزيون التشيكي الأربعاء وفاة الكاتب والروائي الفرنسي التشيكي الشهير ميلان كونديرا عن عمر ناهز 94 عاما. ومن أبرز مؤلفات كونديرا، خلال مسيرة روائية استمرت سبعة عقود، رواية "وجود لا تُحتمل خفته".

© أ ف ب

إعلان اقرأ المزيد

توفي الكاتب والروائي الفرنسي التشيكي الشهير ميلان كونديرا عن عمر ناهز 94 عاما، وفق ما أعلن التلفزيون التشيكي الأربعاء.

ومن جهتها، قالت آنا مرازوفا الناطقة باسم "مكتبة ميلان كونديرا" في مدينة برنو التشيكية، حيث وُلد مؤلف "وجود لا تُحتمل خفته"

لوكالة الأنباء الفرنسية: "للأسف، أستطيع أن أؤكد لكم أن ميلان كونديرا توفي أمس (الثلاثاء) بعد معاناة طويلة من المرض".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك