التوتر في بحر الصين الجنوبي على رأس جدول أعمال "آسيان زائد ثلاثة"

جاكرتا (أ ف ب) – يجتمع وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) مع نظرائهم الصيني والياباني والكوري الجنوبي الخميس لمناقشة عدد من القضايا على رأسها النزاعات في بحر الصين الجنوبي والتعاون الاقتصادي.

شعار رابطة جنوب شرق آسيا خلال استعدادات جاكرتا لاستضافة اجتماعها في 29 كانون الثاني/يناير 2023

إعلان اقرأ المزيد

وتجتمع دول الرابطة التي تضم إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبروناي وتايلاند وكمبوديا وفيتنام ولاوس والفيليبين وبورما التي تتولى رئاستها هذا العام، مع بكين وطوكيو وسيول في إطار "آسيان زائد ثلاثة".

وسيمثل الصين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانغ يي بدلا من وزير الخارجية تشين غانغ الذي انسحب "لأسباب صحية"، على ما ذكرت وزارته.

كذلك، يحضر وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ونظيره الكوري الجنوبي بارك جين.

ورأى أليكسيوس جيمادو الأستاذ في جامعة بيليتا هارابان في العاصمة الاندونيسية جاكرتا أن الأولوية ستكون للمناقشات المتعلقة ببحر الصين الجنوبي وهو ممر مائي استراتيجي تطالب الصين بالسيادة عليه كاملا تقريبا بينما لعدد من الدول الأخرى الأعضاء في آسيان مطالب فيه.

وبحر الصين الجنوبي طريق شحن مهم لسلاسل التوريد من طوكيو وسيول ويضم كذلك ثروات نفطية وغازية.

وتشعر القوى الغربية والآسيوية بالقلق من تعزز وضع بكين في المنطقة حيث تضغط على جزيرة تايوان الديموقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي وواجهت سفنها حوادث مع سفن بلدان أخرى.

وقال تيوكو رزاسياه خبير العلاقات الدولية في جامعة بادجادجاران في إندونيسيا، إن الممثلين سيتناولون أيضًا الأزمة في بورما التي تمزقها أعمال عنف منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح حكومة أونغ سان سو تشي قبل أكثر من عامين.

وأضاف أن الأعضاء منقسمون بشأن هذه القضية موضحا أن "لليابان وكوريا الجنوبية مصلحة كبيرة في منع بورما من الانضمام إلى فلك الصين".

وأنشئت رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) بعد الأزمة المالية الآسيوية في 1997 لتطوير علاقات اقتصادية أفضل بين دول جنوب شرق آسيا وقوى شرق آسيا.

وفي الاجتماعات الأخيرة للمجموعة، ناقش المشاركون سبل تحسين التعاون في مجال الصحة والتعافي الاقتصادي بعد وباء كوفيد-19، من أجل جعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ واحدا من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي.

© 2023 AFP