بطولة ويمبلدون: التشيكية فوندروشوفا الى النهائي على حساب الأوكرانية سفيتولينا

لندن (أ ف ب) – بلغت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا غير المصنفة المباراة النهائية من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الاوكرانية ايلينا سفيتولينا 6-3 و6-3 الخميس في نصف النهائي.

© سيباستيان بوزون / ا ف ب

التشيكية ماركيتا فوندروشوفا بعد فوزها في نصف نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب على الاوكرانية ايلينا سفيتولينا في 13 تموز/يوليو 2023

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وهي المرة الاولى التي تبلغ لاعبة غير مصنفة نهائي ويمبلدون منذ 60 عامًا، والاولى في العصر الحديث للعبة الذي بدأ في 1968.

وستخوض التشيكية المصنفة 42 عالميًا ثاني نهائي كبير في مسيرتها بعد أن حلت وصيفة في رولان غاروس 2019، حيث ستلاقي التونسية أنس جابر وصيفة العام الماضي او البيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة.

وقالت بعد الفوز "لا يمكنني أن أصدق. أنا سعيدة جدًا بوصولي الى النهائي. ايلينا محاربة وإنسانة رائعة، كانت مباراة صعبة".

وأضافت اللاعبة التي غابت عن المنافسات معظم عام 2022 بسبب جراحة ثانية في المعصم "كنت متوترة للغاية، كنت متوترة طوال المباراة، تقدمتُ 4-0 في المجموعة الثانية وعادت من بعيد... لم ألعب ستة أشهر العام الماضي ولا تعرف أبدًا ما إذا بإمكانك العودة الى هذا المستوى".

وقبل هذه النسخة، لم تتجاوز التشيكية، حاملة فضية أولمبياد طوكيو في صيف 2021، الدور الثاني على العشب اللندني في أربع مشاركات سابقة.

أما سفيتولينا (76 عالميًا) فحُرمت من بلوغ أول نهائي كبير، إذ تبقى أفضل نتيجة لها في بطولات الغراند سلام نصف نهائي ويمبلدون 2019 و2023 والولايات المتحدة المفتوحة 2019.

لكن سفيتولينا حققت أكثر من المتوقع، إذ عادت الى المنافسات فقط منذ ثلاثة أشهر بعد إجازة الامومة وشاركت ببطاقة دعوة.

وأطاحت في طريقها الى نصف النهائي أربع متوجات ببطولات كبرى هن الاميركيتان فينوس وليامس وصوفيا كينن، البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا في مواجهة مشحونة رياضيًا وسياسيًا في ثمن النهائي والبولندية ايغا شفيونتيك المصنفة أولى في ربع النهائي.

وغابت الاوكرانية عن المنافسات منذ نيسان/أبريل من العام الماضي بسبب مشاكل صحية، بما فيها في الظهر، وإرهاق ذهني بسبب غزو روسيا لبلادها.

أعلنت لاحقًا حملها من لاعب كرة المضرب الفرنسي غايل مونفيس وأنجبت ابنتها في تشرين الاول/أكتوبر من العام الماضي قبل أن تعود الى المنافسات في نيسان/أبريل هذه السنة وتتمكن من بلوغ ربع نهائي رولان غاروس.

وحافظت كل لاعبة على شوط إرسالها في الاشواط الاربعة الاولى قبل أن تتبادلا الكسر في الاشواط الثلاثة التالية، لكن التشيكية كسرت منافستها في الوقت المناسب في الشوط الاخير من المجموعة الاولى لتحسمها لصالحها.

حملت الزخم معها الى المجموعة الثانية كاسرة إرسال الاوكرانية مرتين وتقدمت 4-0، إلا أن الاخيرة أخّرت تأهلها بعد أن فازت بثلاثة أشواط تواليًا، قبل أن تنهي التشيكية الامور لصالحها وتعادل سِجل المواجهات بينهما الى 3-3.

© 2023 AFP