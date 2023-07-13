بلينكن يعتزم لقاء مسؤول الدبلوماسية في الحزب الشيوعي الصيني في جاكرتا

جاكرتا (أ ف ب) – يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانغ يي الخميس في جاكرتا، كما ورد في برنامج نشرته وزارة الخارجية الأميركية.

© ليا ميليس / تصوير مشترك/ا ف ب

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واللقاء الذي سيعقد على هامش اجتماع رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا هو الثاني بين بلينكن ووانغ منذ اجتماعهما في بكين في حزيران/يونيو، بهدف تهدئة التوتر بين القوتين العظميين.

وأدرج في البرنامج الوزير الأميركي لقاء على هامش قمة "آسيان زائد ثلاثة" في العاصمة الاندونيسية.

ورغم إعلان مايكروسوفت مؤخرا أن قراصنة صينيين اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني للحكومة الأميركية بما في ذلك وزارة الخارجية، لم يطرأ أي تغيير على هذا اللقاء.

وتأتي محادثات جاكرتا بعد نحو شهر من زيارة قام بها بلينكن إلى بكين هي الأولى لوزير خارجية أميركي منذ نحو خمس سنوات. والتقى بلينكن خلال زيارته الرئيس شي جينبينغ ووزير الخارجية تشين غانغ وكذلك وانغ يي مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وقالت بكين وواشنطن أن زيارة بلينكن كانت ناجحة.

ومنذ ذلك الحين بدأ النشاط الدبلوماسي يتصاعد بين القوتين العظميين.

فقد زارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بكين الأسبوع الماضي إضافة إلى زيارة للمبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري من الأحد إلى الأربعاء.

وتصاعد التوتر في السنوات الأخيرة بين أكبر اقتصادين في العالم بشأن مجموعة من القضايا بما في ذلك تايوان والقيود التي تفرضها واشنطن على صادرات أشباه الموصلات المتقدمة.

ولم يتوقع أي من الطرفين أن تحقق هذه الدبلوماسية المتجددة أي اختراق، لكنهما يسعيان لإدارة خلافاتهما لضمان أن لا تؤدي إلى نزاع مباشر.

© 2023 AFP