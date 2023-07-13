رئيس كوب28 يؤكد الحاجة الى القطاع الخاص لإنجاح المؤتمر

بروكسل (أ ف ب) – أكد رئيس الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب28" الإماراتي سلطان الجابر أهمية القطاع الخاص في إنجاح قمة 2023 التي تستضيفها دبي، وتعد الأهم منذ إبرام اتفاق باريس 2015.

© فرانسوا فالشارتس / أ ف ب

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وقال الجابر لوكالة فرانس برس "لا يمكننا وقف نظام الطاقة المعاصر قبل بناء نظام طاقة للغد يكون مزودا بمصادر انبعاثات كربونية صفرية".

وأضاف "لا نريد أن نتسبب بأزمة طاقة".

وشدد الجابر الذي يتولى رئاسة شركة "أدنوك" النفطية الإماراتية العملاقة، على أن التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري أمر "لا مفر منه" و"ضروري".

الا أنه شدد على أنه لا يملك "عصا سحرية" تمكّنه من تحديد متى سيتمّ ذلك، وذلك في حوار مع فرانس برس في بروكسل بعدما قدّم لوزراء من دول الاتحاد الأوروبي والصين الخطوط العريضة لخطته وأهدافه في مؤتمر الأطراف الذي تستضيفه دبي في تشرين الثاني/نوفمبر.

ولفت الجابر الى أن حوالى 800 مليون نسمة حول العالم، غالبيتهم في إفريقيا، ما زالوا يفتقدون الطاقة الكهرباء، في حين أن التقديرات تؤشر الى زيادة ملحوظة في عدد سكان العالم خلال الأعوام الثلاثين المقبلة.

وأضاف "حتى اليوم ثمة نقص في العرض".

منذ تعيينه رئيسا لمؤتمر كوب28 مطلع هذا العام، يواجه الجابر انتقادات بسبب خلفيته في مجال النفط. واعتبر منتقدوه أن دمجه بين رئاسة المؤتمر ورئاسة "أدنوك" يعدّ تضاربا في المصالح لأن انبعاثات الوقود الأحفوري هي من أبرز مسببات الاحتباس الحراري.

وطالب نحو مئة مشرّع أوروبي وأميركي في رسالة مفتوحة بتنحّي الجابر.

الا أنه لقي أيضا تأييد مفاوضين مخضرمين في قضايا المناخ مثل المبعوث الأميركي الخاص جون كيري والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ سيمون ستيل.

ويرفض الجابر الانتقادات، ويبرز في المقابل خبرته الطويلة في مفاوضات المناخ كمبعوث للتغير المناخي والطاقة النظيفة من خلال دوره كرئيس مؤسس للشركة الإماراتية الوطنية في مجال الطاقة المتجددة "مصدر".

وقال لفرانس برس "لا نرى (هذا الدور) كتضارب للمصالح... في واقع الأمر، من صالحنا أن نضمّ شخصا ذا خبرة في مجال الأعمال"، مشيرا الى أنه أول رئيس تنفيذي يعيّن رئيسا لمؤتمر الأطراف.

وأضاف أن لديه الحافز "لأثبت للعالم أن شخصا بخبرتي ومؤهلاتي يمكنه أن يقدّم مجموعة مختلفة تماما من القيم من خلال الخبرة التي أتمتع بها".

بل-ايكو/كام/ص ك

© 2023 AFP