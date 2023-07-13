طواف فرنسا: الاسباني إيساغيرّي يحرز المرحلة 12 وفينغيغارد يحتفظ بالقميص الاصفر

بيليفيل (فرنسا) (أ ف ب) – أحرز الإسباني إيون إيساغيرّي الخميس المرحلة الثانية عشرة من النسخة الـ110 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، فيما واصل الدنماركي يوناس فينغيغارد حامل اللقب تمسكه بالقميص الأصفر وصدارة الترتيب العام.

الاسباني إيون إيساجيري يحتفل بفوزه بالمرحلة الثانية عشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية في 13 تموز/يوليو 2023

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وقطع دراج فريق كوفيديس مسافة المرحلة البالغة 168,8 كلم بين روان وبيلفيل بزمن 3:51.42 ساعات بفارق 58 ثانية أمام الفرنسي ماتيو بورغودو والأميركي ماتيو يورغنسون، ومحققًا فوزه الثاني في تاريخ مشاركاته في الطواف مورزين في عام 2016. فاز أيضا بمراحل في طوافي إيطاليا وإسبانيا.

ومنح إيساغيرّي (34 عامًا) الفوز الثاني لإسبانيا في النسخة الحالية للطواف بعدما نجح الباسكي الآخر بيّو بلباو الثلاثاء في إحراز المرحلة العاشرة مانحًا الفوز الاول لبلاده منذ 2018.

كما هو الانتصار الثاني لفريق كوفيديس في هذه النسخة بعدما نجح الفرنسي فيكتور لافاي في وضع حد لجفاف استمر 15 عامًا للفريق الشمالي بفوزه في المرحلة الثانية.

وأنهى فينغيغارد المرحلة في المركز السادس عشر بفارق 4:14 دقائق عن إيساجيري وحافظ على فارق 17 ثانية عن مطارده المباشر السلوفيني تادي بوغاتشار الذي جاء ثانيًا عشر بالتوقيت ذاته.

وتقام المرحلة الثالثة عشرة الجمعة على مسافة 138 كلم بين شاتيون-سور-شالارون وغران كولومبييه.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثانية عشرة:

1- الإسباني إيون إيساغيرّي 3:51.42 ساعات

2- الفرنسي ماتيو بورغودو بفارق 58 ثانية

3- الأميركي ماتيو يورغنسون بالفارق ذاته

4- البلجيكي تييسي بينو بفارق 1:06 دقيقة

5- النروجي توبياس يوهانيسن بفارق 1:11 د

- الترتيب العام:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 50:30.23 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 17 ثانية

3- الاسترالي جاي هيندلي بفارق 2:40 دقيقة

4- الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 4:22 د

5- الإسباني بيّو بلباو بفارق 4:34 د

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