مصر تستضيف اجتماعا إقليميا يهدف إلى حل أزمة السودان

القاهرة (أ ف ب) – تستضيف مصر الخميس اجتماعا للدول المجاورة للسودان الذي يشهد صراعا على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع، في محاولة "لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني" وفق ما أعلنت الرئاسية.

© امير مقار / ا ف ب

صورة مؤرخة في 13 أيار/مايو 2023 للافتة عليها صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أحد الجسور في القاهرة

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ويزور رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد القاهرة رغم التوترات حول مشروع سد النهضة على نهر النيل.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية مساء الأربعاء قبل اجتماع موسع يضم الدول المجاورة للسودان، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأحمد "بحثا سبل حل الأزمة في السودان".

ودخل السودان منذ 15 نيسان/أبريل دوامة من المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل محاولات التهدئة، وزادت من معاناة سكان البلاد التي كانت تعدّ من الأكثر فقرا في العالم حتى قبل الحرب.

وأفادت الأمم المتحدة أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص اضطروا لمغادرة ديارهم، إن للنزوح داخليا أو الفرار إلى الخارج. وبلغ عدد الذين غادروا البلاد إلى الخارج ما يقرب من 724 ألفا بينما تجاوز عدد النازحين داخل البلاد 2,4 مليونا.

وإضافة الى الأعداد المتزايدة من النازحين، تسبب النزاع بسقوط أكثر من 2800 قتيل، رغم أن الكثير من المصادر الإغاثية ترجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير.

وأوضحت الرئاسة المصرية أن ممثلين لدول الجوار للسودان سيشاركون في اجتماع القاهرة من دون تحديد من سينضم إلى السيسي وأبيي.

وبحسب القاهرة، "تستضيف مصر في 13 تموز/يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة".

وعلى صعيد آخر، بحث السيسي وأبيي الأربعاء في تعزيز العلاقات الثنائية وسد النهضة الإثيوبي، بحسب الناطق الرئاسي.

ويدور خلاف منذ فترة طويلة بين البلدين بشأن السد الإثيوبي الذي تعتبره القاهرة تهديدا وجوديا.

© 2023 AFP