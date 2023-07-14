طواف فرنسا: البولندي كفياتكوفسكي يحرز المرحلة 13 وفينغيغارد يواصل صدارته

كول دو غران كولومبييه (France) (أ ف ب) – ظفر البولندي ميخال كفياتكوفسكي بالمرحلة الثالثة عشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، بفوزه وحيداً الجمعة على قمة غران كولومبييه، حيث انتزع السلوفيني تادي بوغاتشار ثماني ثوان في صراع القميص الأصفر من الدنماركي يوناس فينغيغارد.

© آن-كريستين بوجولا / ا ف ب/AFP

البولندي ميخال كفياتكوفسكي قبيل إحرازه المرحلة الثالثة عشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية في 14 تموز/يوليو 2023

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وحلّق كفياتكوفسكي على بعد 11 كيلومتراً من القمة، ليحقق فوزه الثاني في مسيرته بفارق 47 ثانية عن البلجيكي مكسيم فان جيل و50 ثانية عن بوغاتشار.

وبمباغتة أخيرة على بعد 500 متر من خط النهاية، تفوّق بوغاتشار على فينغيغارد بأربع ثوان.

ومع مكافأة الثواني الأربع الإضافية لثالث المرحلة، بات السلوفيني على بعد تسع ثوانٍ من الدنماركي في التصنيف العام، عشية مرحلة جبال الألب الأولى.

وقال فينغيغارد في هذا الصدد إن "هدفي اليوم كان الاحتفاظ بالقميص الأصفر، وحققت ذلك، وأنا سعيد للغاية".

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثالثة عشرة:

1- البولندي ميخال كفياتكوفسكي 3:17:42 ساعات

2- البلجيكي ماكسيم فان جيل بفارق 47 ثانية

3- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 50 ثانية

4- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 54 ثانية

5- البريطاني توماس بيدكوك بفارق 1:03 د

- الترتيب العام:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 53:48:50 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 9 ثواني

3- الأسترالي جاي هيندلي بفارق 2:51 دقيقة

4- الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 4:48 د

5- البريطاني آدم ييتس بفارق 5:03 د

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