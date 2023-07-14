كبير الدبلوماسيين الصيني: على واشنطن العمل مع الصين" لتحسين العلاقات بين البلدين

بكين (أ ف ب) – دعا كبير الدبلوماسيين الصيني وانغ يي وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى "العمل مع الصين" لتحسين العلاقات بين البلدين، بحسب تقرير نشرته وزارة الخارجية الصينية الجمعة.

© ديتا النغارا / تصوير مشترك/اف ب

مسؤول الشؤون الدبلوماسية بالحزب الشيوعي الصيني وانغ يي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في جاكرتا في 13 تموز/يوليو 2023

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وقال يي لبلينكين، بحسب التقرير إن واشنطن "يجب أن تتبع نهجا عقلانيا وعمليا، وأن تعمل مع الصين في الاتجاه نفسه".

التقى الرجلان الخميس في جاكرتا، على هامش مناقشات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وكان هذا اللقاء الثاني بينهما وجهًا لوجه في غضون بضعة أشهر، بعد زيارة بلينكن للصين في حزيران/يونيو بهدف نزع فتيل التوترات بين القوتين.

بدوره، حذّر بلينكن المسؤول الصيني من أنّ واشنطن ستحاسب "المسؤولين" عن هجوم سيبيراني على هيئات الحكومة الأميركية، الذي يزعم أن مصدره صيني.

فيما دعا وانغ الولايات المتحدّة إلى الكفّ عن التدخّل في الشؤون الصينية.

وقالت الخارجية الصينية إنّ "يي عرض موقف الصين الحازم تجاه مسألة تايوان وحثّ الولايات المتحدة على تجنّب كلّ تدخّل في الشؤون الداخلية الصينية".

وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها.

ودعا يي واشنطن أيضًا إلى "الكفّ عن إيذاء الصين في مجالات الاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا وإلى رفع العقوبات غير القانونية وغير المبررة ضد الصين".

تصاعد التوتر بين البلدين في السنوات الأخيرة بسبب عدّة مواضيع من بينها التجارة والتكنولوجيا والدعم العسكري الأميركي لتايوان والوجود المتزايد لبكين في بحر الصين الجنوبي وعلاقتها القوية مع موسكو.

وأشارت الوزارة إلى أنّ النقاش بين الوزيرين لم يسهم بتقدّم كبير لكنه كان "صريحا، براغماتيا وبناءً"، لافتةً إلى أن الطرفين "إتفقا على متابعة التواصل".

ازدادت المبادلات الدبلوماسية بين واشنطن وبكين في الأسابيع الأخيرة، من زيارة بلينكن، وزيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين والزيارة المرتقبة للمبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري.

© 2023 AFP