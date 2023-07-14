لايبزيغ يتعاقد مع المهاجم البلجيكي أوبندا

ليل (فرنسا) (أ ف ب) – تعاقد نادي لايبزيغ الألماني الجمعة مع المهاجم البلجيكي الدولي لويس أوبندا من لنس وصيف الدوري الفرنسي لكرة القدم.

© فرنسوا لو بريستي / ا ف ب

أوبندا يحتفل بعد التسجيل في مرمى موناكو في 22 نيسان/أبريل 2023

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وقال النادي الألماني في بيان على موقعه الرسمي إن اللاعب البالغ 23 عاماً وقّع عقداً لخمس سنوات وأن "قيمته لم تتجاوز الحدود التي وضعناها لأنفسنا". في المقابل، قال لنس إنها "صفقة قياسية".

وكان أوبندا قد انضم إلى لنس من كلوب بروج البلجيكي مقابل 10 ملايين يورو الصيف الماضي.

سجّل 21 هدفاً، وهو رقم قياسي للنس الذي حلّ وصيفاً لباريس سان جرمان.

ويحلّ أوبندا بدلاً من النجم الفرنسي كريستوفر نكونكو المنتقل إلى تشلسي الإنكليزي، بعد تصدره ترتيب الهدافين الموسم الماضي (16 هدفاً).

وقال أوبندا "يملك لايبزيغ أسلوب لعب هجومي واضح، وهذا يناسبني كمهاجم".

© 2023 AFP