مسؤول في الاحتياطي الفدرالي الأميركي يؤيد رفع معدلات الفائدة في تموز/يوليو

واشنطن (أ ف ب) – صرح مسؤول كبير في الاحتياطي الفدرالي الأميركي الخميس أنه يؤيد رفع معدلات الفائدة مرتين، مرة في تموز/يوليو وأخرى قبل نهاية العام الجاري من أجل كبح التضخم الذي تباطأ في الولايات المتحدة لكنه بقي مرتفعا.

© مانديل نغان / ا ف ب

مبنى الاحتياطي الفدرالي الأميركي في واشنطن في 8 حزيران/يونيو 2023

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وقرر الاحتياطي الفدرالي الذي يقوم بمهام البنك المركزي، في حزيران/يونيو وقف رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2022 بعد زيادتها عشر مرات، من أجل تقييم تأثير هذه الزيادة على الاقتصاد الأميركي.

ويرى معظم مسؤولي لجنة السياسة النقدية أن زيادتين أخريين ضروريتان هذا العام لإبقاء التضخم منخفضًا، حسب محضر اجتماعات الاحتتياطي الفدرالي.

وقال العضو في اللجنة كريستوفر والر "أعتبر أن زيادتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة لمعدل الفائدة الأساسي (...) ضروريتان هذا العام".

وأضاف أنه من مؤيدي توقف الزيادة في حزيران/يونيو، مشيرا إلى أن "الانتظار ستة أسابيع هو إدارة حكيمة للمخاطر".

ورأى أن بيانات حزيران/يونيو "مطمئنة" وأنه لا يرى "سببا لعدم اتخاذ قرار بشأن أولى الزيادتين في اجتماعنا في وقت لاحق من الشهر" الجاري.

وسيعقد الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفدرالي من 25 إلى 26 تموز/يوليو.

ويأتي ذلك بعد يوم على صدور تقرير للاحتياطي الفدرالي أشار إلى انتعاش الاقتصاد منذ حزيران/مايو.

وأي زيادة في معدلات الفائدة سترفع سعر الفائدة الأساسي إلى أعلى مستوى منذ عقدين.

© 2023 AFP