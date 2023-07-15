بطولة إنكلترا: أرسنال يعلن تعاقده مع لاعب الوسط ديكلان رايس

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي أرسنال، وصيف بطل إنكلترا لكرة القدم، السبت، تعاقده مع لاعب الوسط الدولي ديكلان رايس من وست هام يونايتد بعقد طويل الأمد.

© ميخال سيتشيك / ا ف ب

شارك ديكلان رايس مع وست هام يونايتد في 245 مباراة مع منذ 2017

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وفي حين لم يعلن النادي عن قيمة الصفقة، أشارت تقارير الى أنها بلغت قرابة مئة مليون جنيه إسترليني (130.9 مليون دولار)، بالإضافة إلى 5 ملايين إضافية مكافآت، ما يجعله أغلى لاعب كرة قدم إنكليزي على الاطلاق.

وأعلن أرسنال أنه تعاقد مع ابن الـ24 عامًا "بعقد طويل الامد" فيما ذكر موقع ذي أثلتيك أنه يستمر حتى العام 2028 مع خيار التمديد سنة إضافية.

قبل ساعات، أعلن وست هام رحيل قائده فيما توجه اللاعب الى جماهير فريقه السابق برسالة مفتوحة قال فيها "أريدكم أن تعرفوا كم كان القرار صعبًا بالنسبة لي لترك بيئة أحببتها وأعتز بها كثيرًا".

تابع اللاعب الذي سيرتدي الرقم 41 في أرسنال "في النهاية، كان الأمر يتعلق فقط بطموحي في اللعب على أعلى مستوى في الرياضة".

وسعى أرسنال لضم رايس على اعتباره إحدى الحلقات المفقودة في مسعاه لتحقيق لقب الدوري للمرة الاولى منذ 20 عامًا، بعد ان اقترب كثيرًا العام الماضي قبل أن يستسلم لمانشستر سيتي في الامتار الاخيرة.

لكن أرسنال انتصر في أوّل معركة مع سيتي في الموسم الجديد، بالحصول على خدمات لاعب الاتكاز بعد أن رفض سيتي تقديم المبلغ الذي طلبه وست هام.

قال الاسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال "إنه لاعب يتمتع بقدرات هائلة، وقد لعب على مستوى عالٍ في الدوري الإنكليزي ولمنتخب إنكلترا لعدد من المواسم حتى الآن. يقدم ديكلان جودة كبيرة للنادي وهو موهبة استثنائية ولديه القدرة على أن يكون ناجحًا للغاية هنا".

انضم رايس إلى وست هام بعد إطلاق سراحه من أكاديمية تشلسي في سن الرابعة عشرة.

شارك في 245 مباراة مع "هامرز" منذ 2017، شهدت آخرها فوز نادي شرق لندن بأول لقب له منذ 43 عامًا، برفعه كأس مسابقة كونفرس ليغ القارية.

ومنذ تحويل ولائه الدولي من جمهورية ايرلندا إلى إنكلترا في عام 2019، أصبح رايس أيضًا لاعبًا أساسيًا مع منتخب الأسود الثلاثة تحت قيادة المدرب غاريث ساوثغيت، حيث خاض 43 مباراة دولية.

وأصبح رايس ثالث صفقة لأرسنال هذا الصيف بعد وصول المهاجم الالماني كاي هافرتس من تشلسي والمدافع الهولندي يوريان تيمبر من أياكس مقابل 100 مليون جنيه إسترليني لكليهما.

© 2023 AFP