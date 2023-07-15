بطولة إنكلترا: نجم أرسنال الجديد رايس...من منبوذ تشلسي الى أغلى لاعب إنكليزي

لندن (أ ف ب) – تَوَّج ديكلان رايس صعوده السلّم منذ أن تخلّى عنه نادي الطفولة تشلسي في سن المراهقة، بانضمامه الى أرسنال من وست هام بصفقة جعلته أغلى لاعب إنكليزي على الاطلاق.

© أولي سكارف / ا ف ب

بات ديكلان رايس عنصرًا أساسيًا في تشكيلة منتخب انكلترا تحت قيادة المدرب غاريث ساوثغيت

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يُقرّ رايس أنه ذرف الدموع عندما تخلى عنه تشلسي في سن الـ14 عندما كان مراهقًا واعدًا.

لكن بعد عقد من الزمن، كان القرار الشجاع بالرحيل والانتقال الى الجهة الاخرى من لندن نحو وست هام الذي صنع اللاعب الدولي الإنكليزي الذي أصبح عليه الآن.

بعد أسابيع من قيادة "هامرز" إلى لقبه الاول منذ 43 عامًا برفع كأس مسابقة كونفرنس ليغ القارية في مباراته الأخيرة للنادي، قُدرت صفقة انتقاله الى المدفعجية بقرابة مئة مليون جنيه إسترليني (130.9 مليون دولار)، بالإضافة إلى 5 ملايين إضافية مكافآت.

وتجاوز بالتالي صفقة انتقال جاك غريليش الى مانشستر سيتي قبل عامين من أستون فيلا والتي بلغت 100 مليون جنيه.

حاول وست هام الحفاظ على خدماته لكنه رغبته "في اللعب على أعلى مستوى" في كرة القدم حالت دون ذلك.

وسعى أرسنال لضم رايس على اعتباره إحدى الحلقات المفقودة في مسعاه لتحقيق لقب الدوري للمرة الاولى منذ 20 عامًا، بعد ان اقترب كثيرًا العام الماضي قبل أن يستسلم لمانشستر سيتي في الأمتار الاخيرة.

لكن أرسنال انتصر في أوّل معركة مع سيتي في الموسم الجديد، بالحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

رفض سيتي تقديم المبلغ الذي طلبه وست هام والبالغ 100 مليون جنيه استرليني لأحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الممتاز، علمًا أن مدربه الاسكتلندي ديفيد مويس طالب بمبلغ أكبر.

قال سابقًا "يمكن القول إنه أفضل لاعب ارتكاز في البلاد، والشيء الجميل في ديكلان أنه سيتطوّر بعد. لا أوافق مع الملاك على قيمته البالغة 100 مليون، هو أكثر بكثير من 100 مليون، أكثر بكثير من ذلك".

ويمكن أن تتجاوز صفقة الانكليزي جود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند الالماني الى ريال مدريد الاسباني البالغة 88 مليون جنيه، قيمة صفقة رايس، في حال تفعيل الإضافات بقيمة 25 مليون جنيه للاعب البالغ من العمر 20 عامًا.

قطع رايس ابن الـ24 عامًا الكرات واسترجع الاستحواذ أكثر من أي لاعب خط وسط آخر في الموسم المنصرم من الدوري الممتاز.

لكن أدواره لا تقتصر على صد الخصوم، بل يعرف كيفية التحرك بديناميكية على أرض الملعب واستخدام الكرة بذكاء، ما جعله عنصرًا مهمًا لمدرب إنكلترا غاريث ساوثغيت.

"لديك مسيرة واحدة"

في 2018، شارك في ثلاث مباريات دولية ودية مع منتخب جمهورية ايرلندا كونه يحمل الجنسية من أجداده.

ولكن عندما بدأ يلفت الأنظار في وست هام، تواصل معه ساوثغيت وأقنعه بتمثيل البلد الذي وُلد فيه.

كان رايس أساسيًا في طريق إنكلترا إلى أول نهائي بطولة كبرى منذ 55 عامًا في كأس أوروبا صيف 2021 عندما خسرت بركلات الترجيح ضد ايطاليا على أرضها، والى ربع نهائي مونديال قطر 2022 الاخير عندما خرجت من ربع النهائي ضد فرنسا.

بحلول سن العشرين، كان قائدًا لوست هام بانتظام وحصل على شارة القيادة بشكل دائم مع اعتزال مارك نوبل العام الماضي.

ساهم تألقه في مرور "هامرز" بأفضل سنواتهم في العقود الاخيرة.

ساهم رايس في إنهاء جفاف وست عام عن الالقاب لمدة 43 عامًا بتتويجه في 2023 بلقب مسابقة كونفرنس ليغ القارية © دانيال ليل / ا ف ب

ضمن الفوز بلقب كونفرس ليغ بقاء رجال مويس في أوروبا للموسم الثالث على التوالي، حتى بعد مركز رابع عشر مخيّب في الدوري الموسم المنصرم.

لكن رايس بدأ يشعر أنه حان الوقت للانتقال الى ناد كبير عندما شاهد زملاءه في المنتخب يكافحون بانتظام من أجل لقب الدوري الممتاز او دوري أبطال أوروبا.

قال خلال كأس العالم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "ألعب بشكل جيد مع فريقي باستمرار وأشعر أنني أريد حقًا الاستمرار في التقدم. أرى أصدقائي هنا يلعبون في دوري الأبطال ويحققون ألقابًا كبيرة".

تابع "لديك مسيرة واحدة فقط وفي النهاية عندما تنظر الى الوراء، ترغب في أن ترى ما فزت به والمباريات الكبرى التي خضتها".

يأمل أرسنال في أن تكون هذه مجرد بداية لمسيرة مليئة بالألقاب لتبرير إنفاقه القياسي على لاعبه الجديد.

© 2023 AFP