بطولة ويمبلدون: فوندروشوفا.. بطلة بوشوم ونكهة تشيكية!

بطولة ويمبلدون (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – لا يمكن للمرء إلا أن يلحظ التشيكية ماركيتا فوندروشوفا وهي تمرّ امامه بسبب الوشوم المتعددة التي تزين ذراعيها. لكن من الآن فصاعدًا، ستُلحظ لسبب آخر وهي انّها بطلة ويمبلدون.

© سيباستيان بوزون / ا ف ب/ا ف ب

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قبل عام فحسب، كانت فوندروشوفا سائحة في ويمبلدون عندما حضرت لدعم صديقتها وشريكتها في منافسات الزوجي ميريام كولودزييوفا خلال تصفيات البطولة، بعدما أجبرت على الانسحاب بسبب خضوعها لعملية جراحية ثانية في ثلاث سنوات في معصمها الايسر.

وقالت "صعدنا إلى عين لندن (عجلة فيريس البانورامية بالقرب من بيغ بن). ذهبنا للتسوق، ومررنا ببعض المطاعم الجيدة أيضًا".

لا تملك فوندروشوفا اي تاريخ في البطولة المرموقة مع اربع مشاركات سابقة في جعبتها، لكنها أظهرت طموحات عالية هذا العام، لدرجة أنها تركت زوجها في المنزل لرعاية القطة. وكان لديه كل الحق في استخدام جليسة القطط في اللحظة الأخيرة، للحضور ومشاهدة زوجته تخوض المباراة النهائية.

مشاركتها هذا العام لم تكن ابدا بهدف السياحة، فاللاعبة التي فازت بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو صيف 2021، تمكنت من تحقيق انتصارات لافتة ضد الروسية فيرونيكا كودرميتوفا المصنّفة الـ 12، فضلا عن الكرواتية دونا فيكيتش الحادية والعشرين، الى الاميركية جيسيكا بيغولا الرابعة، مرورًا بالاوكرانية إيلينا سفيتوفا في الدور نصف النهائي.

-"ذكائها الكبير"-

في المباراة النهائية، وهي الثانية لها في إحدى البطولات الأربع الكبرى بعد هزيمتها في رولان غاروس عام 2019 على يد الأسترالية المعتزلة آشلي بارتي، تمكنت من هزيمة التونسية أنس جابر 6-4 و6-4، لتفشل الأخيرة للمرة الثالثة في حصد لقب كبير بعدما وصلت الى النهائي ايضًا العام الماضي حيث خسرت أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، ثم بعدها الى نهائي فلاشينغ ميدوز حيث خسرت أمام البولندية إيغا شفيونتيك.

وقال السويدي ماتس فيلاندر المصنف الأول عالميا سابقًا في حديث لـ" يوروسبورت" إنه "ليس من المستغرب بالنسبة لي أنها تخوض مشواراً جديداً جميلاً في إحدى البطولات الكبرى لأنها لاعبة رائعة".

وتابع "إنها لا تملك قوة بعض أفضل اللاعبات في العالم، ولكن من حيث البراعة وذكاء التنس والاستباق، فهي رائعة تمامًا".

نجحت فوندروشوفا في فرض نفسها اسمًا بارزًا في رياضة كرة المضرب التشيكية التي قدمت لاعبات بارزات وفي طليعتهن بترا كفيتوفا التاسعة وباربورا كريتشيكوفا، فضلا عن تسع لاعبات بين افضل 53 مصنّفة في العالم.

ولدت في 28 حزيران/يونيو 1999 في سوكولوف، بالقرب من الحدود الألمانية، هذه اللاعبة العسراوية ذات الحجم الصغير الى حد ما (1.73 مترًا) وفقًا للمعايير الحالية، بلغت ذروتها باحتلالها المركز الرابع عشر على مستوى العالم عام 2019، وهو عامها الافضل تحديدا في رولان غاروس عندما بلغت النهائي.

لكن المشاكل الجسدية المتكررة جعلتها تخرج من نادي المئة الأوليات في العالم نهاية الموسم الماضي.

عاطفة التشيكية ماركيتا فوندروشوفا بعد فوزها في ربع نهائي ويمبلدون على الأميركية جيسيكا بيغولا، في 11 تموز/يوليو 2023 © ادريان دينيس / ا ف ب/ا ف ب

وصل بها المطاف الى خسارة داعمها شركة "نايكي"، على غرار لاعبات اخريات، لم يتمكن من الحصول على داعم او راع قبل وصولهن الى لندن.

الوشوم والمدرب..وصفة النجاح

الى جانب الاداء، تتميّز فوندروشوفا بـ "طلّة" خاصة بها. إذ لا يمكن إلا أن تلحظها في ويمبلدون بسبب وشومها المتعددة على ذراعيها.

وتقول اللاعبة التشيكية "بالنسبة لي، إنه أيضًا شكل من أشكال الفن".

لقد راهنت أيضًا مع مدربها، يان ميرتل: الآن بعد أن فازت ببطولة غراند سلام، سيتعين عليه، ربما، أن يذهب تحت إبرة فنان الوشم.

فوندروشوفا وهي أول لاعبة غير مصنفة تصل الى النهائي منذ الاميركية بيلي جين كينغ في عام 1968، دخلت البطولة وهي تحتل المركز 42 في التصنيف العالمي، وهو أدنى مركز لمتوجة باللقب.

ويرتقب الاثنين، عندما يصدر التصنيف الجديد، ان تتقدم الى المركز العاشر عالميًا وهذا افضل مركز لها في مسيرتها.

© 2023 AFP