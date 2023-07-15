توقيف وزير النقل في إطار تحقيق في قضية فساد في سنغافورة

سنغافورة (أ ف ب) – ذكرت هيئة مكافحة الفساد في سنغافورة لوكالة فرانس برس مساء الجمعة أن وزير النقل اعتقل بعد توقيفه عن العمل، في إطار تحقيق يستهدف أحد أكبر أثرياء المدينة-الدولة.

© رسلان رحمن / اف ب

وزير النقل في سنغافورة اس ايسواران في قمة شانجي للطيران في 17 أيار/مايو 2022

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وقال "مكتب التحقيقات في ممارسات الفساد" لفرانس برس إن اس. ايسواران "اعتقل في 11 تموز/يوليو 2023" ثم "أفرج عنه بكفالة".

وأضاف أن أونغ بينغ سينغ قطب الفنادق وأحد أغنى أغنياء سنغافورة، اعتقل في اليوم نفسه وأفرج عنه بكفالة. لكن الهيئة لم تكشف تفاصيل تتعلق بالتحقيق الذي يجري في هذه الدولة الأقل فسادا في العالم.

ويتقاضى الوزراء في سنغافورة رواتب تعادل أعلى الأجور في القطاع الخاص للحد من الفساد.

وعلى الرغم من مصادرة جوازات سفر الموقوفين، أكدت هيئة مكافحة الفساد أنها تدرس طلبات السفر إلى الخارج "لكل حالة على حدة".

وأضافت أنها "وافقت على طلب أونغ بينغ سينغ السفر إلى الخارج"، لكنها أوضحت أنها رفعت كفالته إلى مئة ألف دولار سنغافوري (حوالى سبعين ألف يورو).

وأشارت إلى أن "عليه بعد عودته أن يحضر إلى +مكتب التحقيقات في ممارسات الفساد+ وتسليم جواز سفره".

وطال التحقيق الذي يستهدف وزير النقل قطب الفنادق بعدما علمت الهيئة بتورطه في القضية.

وتملك مجموعة "هوتلز بروبرتيز ليمتد" التي يتولى أونغ بينغ سينغ منصب مديرها العام فنادق فورسيزونز وهيلتون ولديها مؤسسات في أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وفي وثيقة قُدمت إلى بورصة سنغافورة الجمعة قالت المجموعة إن أونغ تلقى "إشعارا بالتوقيف" من هيئة مكافحة الفساد، ودفع الكفالة المطلوبة.

وأونغ ماليزي مقيم بشكل دائم في سنغافورة ساهم في إطلاق سباق الجائزة الكبرى لفورمولا وان في الدولة المدينة في 2008. وقد جددت شركته الخاصة "سنغابور جي بي" ومجلس السياحة السنغافوري عقد استضافة سباق الجائزة الكبرى العام الماضي حتى 2028.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، طلب رئيس الوزراء لي هسين لونغ من وزير النقل التوقف عن العمل وأكدت هيئة مكافحة الفساد جانبها أنه "يتعاون حاليا" مع تحقيق جارٍ.

وقال رئيس الحكومة إن هيئة مكافحة الفساد طلبت موافقته على إجراء تحقيق رسمي يشمل استجواب الوزير وأشخاص آخرين.

© 2023 AFP