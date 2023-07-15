رامسي ينضم رسميًا الى كارديف سيتي لمدة عامين

نيس (فرنسا) (أ ف ب) – سيعود قائد المنتخب الويلزي آرون رامسي الى ناديه الاول كارديف سيتي في عقد يمتد لعامين، بحسب أعلن النادي السبت.

© جان-فرانسوا مونييه / ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

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وتوصل رامسي، 32 عامًا، إلى اتفاق مع نيس الفرنسي لإنهاء العام الأخير من عقده، حسب ما أعلن النادي الفرنسي مساء السبت، حتى يتمكن اللاعب من الانضمام الى كارديف سيتي الذي يلعب ضمن المستوى الثاني الإنكليزي "تشامبيونشيب".

وكان يتبقى عام واحد على عقد رامسي مع نيس، لكنه طلب أخيرًا من إدارته عدم الاستمرار في كوت دازور.

واجتاز رامسي الجمعة الفحص الطبي بنجاح في كارديف، النادي الذي تكوّن فيه قبل أن يقضي عشر سنوات في أرسنال، ثم خاض تجارب متفاوتة في يوفنتوس الايطالي وغلاسكو رينجرز الاسكتلندي.

في نيس، حيث وقع في صفقة انتقال حرّ بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، لعب رامسي 34 مباراة، منها 27 في الدوري الفرنسي و7 في مسابقة "كونفرنس ليغ" خلال موسم 2022-2023. وفي المحصلة، سجل هدفًا واحدًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وقال رامسي لموقع كارديف سيتي على الإنترنت "إنه شعور لا يصدق أن أعود إلى هنا في النهاية".

وتابع "اعتقدت دائمًا أنني سأعود يومًا ما، والآن حان الوقت المثالي للقيام بذلك".

وأضاف "التواجد في الدوري الانكليزي وتمثيل كارديف في المسرح الكبير هو ما سأسعى اليه برفقة زملائي".

© 2023 AFP