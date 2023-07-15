طواف فرنسا: المرحلة الـ14 للإسباني رودريغيس والصدارة على حالها

مورزين (France) (أ ف ب) – أحرز الإسباني كارلوس رودريغيس فوزه الأول على الإطلاق في طواف فرنسا للدراجات الهوائية، وذلك بإنهائه المرحلة الرابعة عشرة في المركز الأول، فيما بقيت الصدارة على حالها بنفس الفارق بين حامل اللقب الدنماركي يوناس فينغيغارد والسلوفيني تادي بوغاتشار.

الدراج الاسباني كارلوس رودريغيس يحتفل بعد فوزه بالمرحلة الرابعة عشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية. مورزين لي بورت دو سولاي في جبال الألب الفرنسية، في 15 تموز/يوليو 2023

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وأنهى رودريغيس (22 عاماً) الذي يشارك في طواف فرنسا للمرة الأولى، المرحلة الجبلية التي امتدت لمسافة 152 كلم بين أنيماس ومورزين في جبال الألب وشهدت سقوط العديد من الدراجين وانسحاب سبعة منهم على أقل تقدير، متقدماً بفارق 5 ثوانٍ عن كل من بوغاتشار وفينغيغارد اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث بنفس التوقيت.

وبذلك، بقي فينغيغارد في صدارة الترتيب العام بفارق 10 ثوانٍ عن بوغاتشار، فيما تقدم كارلوس رودريغيس من المركز الرابع الى الثالث على حساب الأسترالي جاي هيندلي الذي حل سادساً في هذه المرحلة بفارق 1.46 دقيقة عن الإسباني.

ويخوض الدراجون مرحلة جبلية أخرى الأحد تمتد لمسافة 179 كلم بين لي جيت وسان جيرفيه لي بان قبل الخلود الى الراحة الإثنين.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الرابعة عشرة:

1- الإسباني كارلوس رودريغيس 3:58.45 ساعات

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 5 ثوانٍ

3- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 5 ث

4- البريطاني آدم ييتس بفارق 10 ث

5- الأميركي سيب كوس بفارق 57 ث

- الترتيب العام:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 57:47.28 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 10 ثوان

3- الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 4.43 د

4- الأسترالي جاي هيندلي بفارق 4.44 د

5- البريطاني آدم ييتس بفارق 5.20 د

© 2023 AFP