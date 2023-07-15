نتانياهو يدخل المستشفى بعدما شعر "بدوار"

القدس (أ ف ب) – نُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى المستشفى السبت بعدما شعر "بدوار"، حسبما أفاد مكتبه، مشيراً إلى أن نتانياهو البالغ 73 عاماً كان على الأرجح مصاباً بالجفاف ولكنه "في حالة جيدة".

© اوهاد زفيغنبرغ / تصوير مشترك/اف ب

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مترئسا الجلسة الاسبوعية للحكومة في مكتبه في القدس في 18 حزيران/يونيو 2023

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وقال المكتب نقلا عن بيان لأكبر مستشفى في إسرائيل يقع في تل أبيب، إنّ "رئيس الوزراء وصل إلى مركز شيبا الطبي قبل فترة قصيرة".

وأضاف البيان "إنه في حالة جيدة ويخضع لفحوصات طبية".

وفي بيان آخر، قال المكتب إنّ نتانياهو أمضى بعض الوقت الجمعة وسط الحر الشديد في بحيرة طبريا في شمال إسرائيل.

وأضاف "اليوم، شعر بدوار خفيف، وبناء على نصيحة طبيبه الشخصي الدكتور زفي بيركويتز، نُقل إلى قسم الطوارئ في مركز شيبا".

وتابع أنّ "الفحوصات الأولية أظهرت نتائج طبيعية"، مضيفاً أنّ "التقييم الأولي هو الجفاف".

وأشار المكتب إلى أنّ رئيس الحكومة سيخضع لسلسلة من الفحوص الإضافية.

نتانياهو الذي أُعيد انتخابه في نهاية العام الماضي، يرأس ائتلافاً يمينياً متشدّداً، وأدّى إصلاحه القضائي المقترح إلى اندلاع تظاهرات أسبوعية منذ كانون الثاني/يناير.

كذلك، يحاكم رئيس الوزراء بتهم فساد ينفيها.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، نُقل نتانياهو إلى المستشفى خلال الليل. وقال مكتبه في ذلك الحين إنّه شعر بتوعّك أثناء أدائه الصلاة الختامية يوم الغفران.

© 2023 AFP